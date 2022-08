Rockstar: Copyright-Strike gegen ehemaligen GTA-Entwickler

Einer der Entwickler des ersten „Grand Theft Auto“ behauptet, dass Rockstar seine Prototyp-Videos derzeit mit Urheberrechtsverwarnungen belegen lässt. Mike Dailly war einer der vier Gründer von DMA Design und hat gemeinsam mit David Jones den Prototypen zu „GTA“ entworfen. DMA Design wurde im März 2002 in Rockstar Studios umbenannt und in Rockstar Games integriert. Im Mai 2002 folgte die Umbenennung in Rockstar North.

Rockstar soll Copyright-Strikes an Original-Entwickler verteilen

„Wie ich sehe, geht Rockstar wieder in den F*****-Modus über und erteilt Copyright-Strikes für jedes GTA-Video, das sie finden können – einschließlich meiner beiden Prototyp-Videos“, schrieb Dailly kürzlich auf Twitter. „Jetzt versuchen sie also, jede Veröffentlichung der Arbeit von irgendjemandem an einem Spiel zu blockieren – und jedes alte Entwicklungsmaterial.“

Betroffen sollen zwei Videos auf Daillys YouTube-Kanal sein, die Prototyp-Renderings von frühen Grafik-Engines zeigen, die der Entwickler in den 90er-Jahren selbst für „Grand Theft Auto“ entworfen hatte. Ein Rendering zeigte einen rotierenden isometrischen Prototypen, während das andere einen Top-Down-Stil zeigte, für den die ersten Spiele der Reihe berühmt waren.

Den Kollegen von PC Gamer erklärte Dailly, er habe alles Material zu „GTA“ entfernt, weil er dies ohne Genehmigung veröffentlicht hatte. Darunter waren auch Links zu einem 25 Jahre alten Design-Dokument für „GTA 2“. „Ich habe jetzt alles GTA-Entwicklungsmaterial entfernt“, schrieb der Entwickler auf Twitter. „Es sind nur noch direkte Beispiele meiner eigenen Arbeit übrig – Arbeit, die nie in GTA verwendet wurde, aber Teile der Entwicklung inspiriert hat.“ Dailly wies in einem weiteren Beitrag auf ein anderes „Grand Theft Auto“-Designdokument hin, das nun „niemals das Licht der Welt erblicken wird“.

Quelle: PC Gamer, IGN

