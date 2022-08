Dying Light 2: Update 1.16 mit PS5 VRR, Balanced Mode und mehr

Techland hat für „Dying Light 2“ das Community-Update 1.16 veröffentlicht, das eine Reihe von Optimierungen mit sich bringt. Dazu gehören Performanceverbesserungen und neue Optionen.

In den Videoeinstellungen wurde eine Option für die Farbkorrektur hinzugefügt. Spieler, die „Gritty“ wählen, können „Dying Light 2“ in einem Look erleben, der dem gleicht, was während der Gameplay-Präsentationen im Jahr 2019 gezeigt wurde. Ebenfalls wurde in den Videoeinstellungen die Möglichkeit hinzugefügt, die Chromatische Aberration zu de- und aktivieren.

120 FPS mit VRR und mehr

Auf der PS5 kann „Dying Light 2“ fortan mit bis zu 120 FPS samt VRR gespielt werden. Zu den Modi und Neuerungen gehören:

Balanced Mode hinzugefügt – 1296p bei 60 FPS, hochskaliert auf 4K mit FSR.

Unterstützung der variablen Bildwiederholfrequenz (VRR) für den „Performance Mode“ – bis zu 120 FPS.

Sowohl im Leistungsmodus als auch im Qualitätsmodus wird das Bild mithilfe von FSR auf 4K hochskaliert.

Der Auflösungsmodus arbeitet mit nativen 4K/30 FPS.

Weitere Änderungen ergeben sich mit dem neuen Update im Infected-Mode von „Dying Light 2“. Mehr Beißer streifen durch die Stadt und sie sind nachts aggressiver. Virals wiederum sind fortan deutlich wachsamer und verlassen ihre Verstecke eifriger, wenn sie einen Kampf in der Nähe hören.

Gegner ohne Gegenstände sind nach der Aktualisierung nicht mehr plünderbar und ihr werdet nachts mehr Spezialinfizierte antreffen, während ihr euch tagsüber vor dunklen Höhlen und Verlassenen-Lagern fernhalten solltet, da es dort zu fiesen Begegnungen kommen könnte.

Auch einige allgemeine Verbesserungen hat das Community-Update von „Dying Light 2“ an Bord. Dazu gehören:

Verschiedene grafische Verbesserungen, einschließlich einer neuen Implementierung der Screen Space Ambient Occlusion (SSAO).

Verschiedene Verbesserungen der Bildschärfe, einschließlich einer neuen Implementierung von temporalem Anti-Aliasing (TAA) und verbesserter Texturfilterung.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, schnell wieder eine Verbindung zu unterbrochenen Sitzungen im Koop-Modus herzustellen.

Waffenmods können nun die maximale Haltbarkeit von Waffen erhöhen.

Es wurde eine neue Option im Extras-Menü hinzugefügt, mit der man überprüfen kann, wie weit man im Spiel gereist ist.

Den kompletten Changelog zum Community-Update 1.16 von „Dying Light 2“ könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Techland anschauen.

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2 Stay Human“ in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer News-Übersicht zum Spiel.

