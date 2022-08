Spongebob SquarePants – The Cosmic Shake: 13 Minuten Gameplay

Spongebob SquarePants - The Cosmic Shake:

THQ Nordic präsentierte im Rahmen der Gamescom 2022 umfangreiche Spielszenen zu „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“. 13 Minuten lang dürft ihr dabei zuschauen, wie der gelbe Schwamm durch die Umgebungen rennt und springt. Nutzt das Video, um euch vom Gameplay, von der Grafik und dem Artstyle zu überzeugen.

Das Spielerlebnis erinnert stark an „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“. Wer damit seinen Spaß hatte, wird mit dem Spiel wohl auf seine Kosten kommen. Insbesondere, wenn man die Cartoon-Serie als Kind gerne verfolgt hat.

SpongeBobs Begleiter Patrick Star wirkt ebenfalls mit, ist aber sichtlich geschrumpft. Das gesamte Spiel über schwebt er seinem Kumpel hinterher. Abgesehen von den beiden Chaoten sind im Video Mr. Krabs und das Seepferdchen „Mystery“ zu sehen.

Betretet Portale zu fremden Orten

Darum dreht sich die Handlung: SpongeBob und Patrick bekommen von einer Wahrsagerin ein Glasgefäß, das Tränen von Meerjungfrauen enthält. Jeder Meeresbewohner, der ein reines Herz besitzt, kann damit all seine Wünsche erfüllen. Dummerweise beeinflussen die beiden Chaoten dadurch Raum und Zeit. Als Folge dessen greift die kosmische Qualle Bikini Bottom an, wodurch sich mehrere Portale öffnen.

Darüber geraten die Bewohner der Stadt an verschiedenste Orte des Ozeans. Daraufhin sehen sich die zwei Protagonisten gezwungen, ihre Freunde zurückzuholen.

„SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“ befindet sich für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung. Von den Current-Gen-Konsolen war nicht die Rede. Wann genau der 3D-Platformer auf den Markt kommt, ist noch immer nicht bekannt.

