Sifu: Diese Inhalten warten im neuen Arena-Modus

Mit einem Content-Update hält im Winter dieses Jahres der neue Arena-Modus Einzug in "Sifu". In einem aktuellen Interview ging SloClaps Community-Manager Felix Garczynski auf die Inhalte ein, die im Arena-Modus geboten werden.

Wie die verantwortlichen Entwickler von SloClap kürzlich bekannt gaben, wird in dieser Woche das umfangreiche Sommer-Update zum knackigen Rache-Epos „Sifu“ veröffentlicht.

Dieses wird ab dem morgigen Mittwoch, den 31. August 2022 erhältlich sein und verschiedene Gameplay-Modifikationen umfassen. Vor allem Spieler und Spielerinnen, die auf der Suche nach einer besonders harten Spielerfahrung sein sollten, kommen dank der gebotenen Anpassungsmöglichkeiten auf ihre Kosten. Bei dem Sommer-Update wird es allerdings nicht bleiben.

Stattdessen befinden sich noch zwei weitere Content-Updates zu „Sifu“ in Arbeit. Eines davon erscheint im Laufe des Winters und bringt den neuen Arena-Modus mit sich.

Neue Arenen und Herausforderungen

Wie SloClaps Community-Manager Felix Garczynski im Interview mit MP1st bestätigte, wird sich der Arena-Modus aus zehn Arenen zusammensetzen, die von einem Hubschrauberlandeplatz und einem Parkplatz bis hin zu einer neuen Museumsausstellung reichen. Die vorgegebenen Ziele werden sich in den Arenen voneinander unterscheiden und laut Garczynski für ausreichend spielerische Abwechslung sorgen.

Beispielsweise kann es in den Arenen um das einfache Überleben, das Ausschalten einer bestimmten Anzahl an Gegnern oder vorgegebene Punktzahlen, die erreicht werden müssen, gehen. Durch den erfolgreichen Abschluss der Missionen und Herausforderungen in den Arenen verdient ihr Ingame-Währung, die im Hauptspiel in zusätzliche Modifikationen investiert werden kann. Darüber hinaus warten neue Arenen und Herausforderungen darauf, von euch freigeschaltet zu werden.

Einen konkreten Termin bekam das im Winter erscheinende Arena-Update bisher nicht spendiert.

