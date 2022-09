Sherlock Holmes The Awakened: Launch-Zeitraum des Remakes enthüllt

Sherlock Holmes The Awakened:

Falls ihr mit dem Remake von "Sherlock Holmes: The Awakened" liebäugelt, müsst ihr euch nicht mehr allzu lange in Geduld üben. Im Februar des kommenden Jahres wird der Titel erscheinen.

Das Remake von „Sherlock Holmes: The Awakened“ wird im Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC via Steam veröffentlicht, wie der Entwickler Frogwares heute bekanntgab.

Der ursprünglich Ende 2006 veröffentlichte Titel versteht sich als eine Kreuzung aus Lovecraft und Sherlock Holmes, in dem sich die Spieler dem legendären Cthulhu-Mythos entgegenstellen. Im Spielverlauf gilt es, eine Reihe mysteriöser Fälle, die offenbar mit einem dunklen Kult in Verbindung stehen, zu ergründen.

Moderne Grafiken und Animationen

„Sherlock Holmes: The Awakened“ spielt im Jahr 1884 und zeigt, wie Sherlock und John, die damals nur Zimmergenossen waren, zu einem weltberühmten Duo wurden, das Verbrechen löst.

„Sherlock Holmes: The Awakened“ wurde laut Frogwares von Grund auf in der Unreal Engine neu entwickelt und bietet „moderne Grafiken und Animationen, eine erweiterte Handlung, zahlreiche Nebenquests und neue Mechanismen“.

Features laut Hersteller:

Erforsche den Cthulhu-Mythos, wie er von H.P. Lovecraft erdacht wurde, und stelle dich irdischen Schrecken jenseits des menschlichen Vorstellungsvermögens.

Kämpfe gegen den zunehmenden Wahnsinn, während du Antworten auf Fragen suchst, für die es keine rationale Erklärung gibt.

Finde Hinweise, die dich durch die berühmte Baker Street in London, eine gespenstische Psychiatrie in der Schweiz, die gefährlichen Feuchtgebiete von Louisiana und vieles mehr führen werden.

Weitere Details zum Projekt sind auf der Kickstarter-Seite zusammengefasst.

Frogwares ist ein im Jahr 2000 gegründeter Videospielentwickler mit Sitz in der Ukraine. Das Unternehmen war für das Open-World-Horrorspiel „The Sinking City“ und verschiedenen Abenteuer von „Sherlock Holmes“ verantwortlich, darunter das kürzlich veröffentlichte „Sherlock Holmes Chapter One“.

Das Team bestehend aus etwa 90 Leuten entwickelt Unreal-Engine-basierte Spiele für PC, PlayStation, Xbox und Switch. Im Laufe der Jahre wurden den Unternehmensangaben zufolge mehr als 20 Titel veröffentlicht. Die größte Herausforderung stellt allerdings die russische Invasion im Heimatland Ukraine dar, die auch in einer Reihe neuer Tweets thematisiert wird.

