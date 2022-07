Sherlock Holmes – The Awakened: Remake des Point-and-Click-Abenteuers vorgestellt

Sherlock Holmes - The Awakened:

Frogwares legt das 2007 veröffentlichte "Sherlock Holmes: The Awakened" neu auf. Um das Projekt finanzieren zu können, startet das Entwicklerstudio eine Kickstarter-Kampagne.

"Sherlock Holmes: The Awakened" kommt in neuem Gewand auf die Konsolen und den PC.

Vor 15 Jahren erschien das Point-and-Click-Adventure „Sherlock Holmes: The Awakened“ für PC und Nintendo Wii. Jetzt kündigte das Entwicklerstudio Frogwares ein Remake an, das über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert wird. Hier geht es zum Projekt.

Kickstarter-Finanzierung wegen Ukraine-Krieg

Warum sich das ukrainische Entwicklerstudio für diese Methode entschieden hat, erklärte Kommunikaitonsleiter Sergey Oganesyan: „Unter normalen Umständen würden wir die Finanzierung für unser nächstes Spiel selbst durch die Verkäufe unserer vorherigen Titel sicherstellen. Aber dieser Krieg stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen, die es erforderlich machen, dass wir innehalten, uns neu gruppieren und anpassen. Das kostet Zeit, Mühe und in manchen Fällen auch Geld, das normalerweise zur Finanzierung der Produktion eines Spiels eingesetzt würden.“

Die gesamte Grafik mitsamt Assets werden komplett neu erstellt. Auch die Zwischensequenzen werden stark abgeändert und neue Animationen kommen hinzu. Als Basis dafür dient die Unreal Engine 4 von Epic Games.

Im Hinblick auf die Ermittlungen können die Spieler neue Gameplay-Elemente und weitere Sidequests erwarten. Und auch die Geschichte wird stark überarbeitet, wobei auf eine jüngere Version von Sherlock Holmes verwiesen wird. Dabei sollen die Spieler erfahren, wie Holmes und Watson ihre Zusammenarbeit vertieft haben.

Es geht weiter mit den geplanten Änderungen: Ihr bekommt eine stark veränderte Benutzeroberfläche und eine Third-Person-Ansicht zu Gesicht. Ebenfalls betroffen von den Neuerungen ist die Vertonung, da eine neue englische Sprachausgabe hinzukommt.

„Sherlock Holmes: The Awakened“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung. Einen Trailer gibt es zur heutigen Ankündigung nicht.

