MultiVersus: Gizmo hält Einzug – Kampfstil und Fähigkeiten des Support-Charakters vorgestellt

Mit Gizmo findet am morgigen Donnerstag ein neuer Support-Charakter den Weg in den Online-Multiplayer-Brawler "MultiVersus". Passend zum nahenden Release des neuen Recken wurde auf den Kampfstil und die Fähigkeiten des niedlichen Mogwais eingegangen.

Nach einer kurzen Verzögerung wird Gizmo am morgigen Donnerstag, den 8. September 2022 Einzug in den von Player First Games entwickelten Online-Multiplayer-Brawler „MultiVersus“ halten.

Passend dazu gingen die Entwickler auf die Fähigkeiten des niedlichen Mogwais ein und bestätigten, dass wir es hier mit einem Support-Charakter zu tun haben, der unter anderem Pfeile verschießt. Die Pfeile können Brandschaden verursachen, wenn es dem Spieler beziehungsweise der Spielerin gelingen sollte, die Attacke voll aufzuladen und einen Widersacher zu treffen.

Die nächste Attacke von Gizmo trägt den Namen „Song of the Mogwai“ und erzeugt Geschosse aus Musiknoten, mit denen die Gegner verletzt werden können.

Die Gesangstalente eines Mogwais

Führt ihr den „Gizmo A-Go-Go“-Skill aus, klettert Gizmo auf den Rücken seines Partners und unterstützt diesen zum einen mit seinem Bogen. Darüber hinaus ist er in der Lage, seinen Partner zu „reinigen“ und sämtliche Debuffs zu entfernen, die auf euren Charakter gewirkt werden.

Den Schlusspunkt setzt Gizmos Gesang, der den eigenen Charakter beziehungsweise Verbündete stärkt und eure Gegner mit dem Zustand „Schweigen“ belegt. Gizmo kann ab morgen auf allen Plattformen für 2.000 Einheiten der Ingame-Währung Gold freigeschaltet und eingesetzt werden.

Weitere Meldungen zu MultiVersus:

„MultiVersus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Multiversus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren