MultiVersus: Neuer Meilenstein geknackt – Warner nennt Spielerzahl

Das von Player First Games entwickelte „MultiVersus“ hat einen neuen Spieler-Meilenstein erreicht. Seit dem Start der offenen Beta des Free-to-Play-Plattformers konnte der Titel mehr als 20 Millionen Spieler anziehen, wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht.

Das Spiel startete am 26. Juli 2022 in die offene Betaphase und überschritt in nur zwei Wochen die Marke von 10 Millionen Spielern. Wie viele Leute aktiv blieben, ist offen. In den Steam-Charts ist „MultiVersus“ momentan auf Platz 37, was eher dafür spricht, dass sich viele Spieler zumindest auf dieser PC-Plattform eher kurz mit dem Titel beschäftigen.

Für die Vereinigten Staaten meldete die NPD Group kürzlich, dass „MultiVersus“ dank der Verkäufe des Founder’s Packs das meistverkaufte Spiel im Juli war.

Weitere Inhalte in den kommenden Wochen

Saison 1 begann am 15. August 2022 und brachte einen neuen Battle Pass und Cosmetics mit sich. Neu hinzu kommt heute Morty Smith aus „Rick and Morty“ als spielbarer Charakter.

In den nächsten Monaten folgen Black Adam aus dem DC-Universum, Stripe aus „Gremlins“ und Rick Sanchez aus „Rick and Morty“. Auch auf Arcade und Ranglistenspiele können sich Spieler einstellen. Sie werden bald als neue Modi eingeführt.

„MultiVersus“ umfasst zahlreiche Helden und Persönlichkeiten, mit denen Spieler in Schlachten antreten können. Zu den bereits verfügbaren Helden gehören unter anderem Batman, Superman, Wonder Woman und Harley Quinn sowie Shaggy und Velma aus „Scooby-Doo“.

„MultiVersus“ ist derzeit für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Zu den Features gehören Cross-Play-Unterstützung und serverbasierter Rollback-Netcode. Mehr zum Plattformer ist in unserer News-Übersicht zu „MultiVersus“ aufgelistet.

