Overwatch 2: Müssen neue Helden über die Battle-Pässe freigeschaltet werden?

Anfang des kommenden Monats wird der Online-Multiplayer-Shooter „Overwatch 2“ auf den Konsolen und dem PC in die Early-Access-Phase starten.

Wie bereits seit der offiziellen Ankündigung des Shooters bekannt ist, haben wir es hier mit einem Free2Play-Titel zu tun, der sich über Inhalte wie Battle-Pässe oder kosmetische Extras finanzieren wird. Auf der offiziellen Website von „Overwatch 2“ entdeckte die Community ein Update, dem sich entnehmen ließ, dass neu eingeführte Helden nicht von Anfang an zur Verfügung stehen, sondern stattdessen mit entsprechenden Battle-Pässen freigeschaltet werden müssen.

So besagt die aktualisierte Beschreibung für das „Watchpoint“-Paket, das den Premium-Battle-Pass der ersten Season enthält, dass Besitzer des Premium-Battle-Pass „automatisch Zugang zu Overwatchs neuestem Helden Kirkiko erhalten“.

Eine mittlerweile wieder entfernte Textpassage, die aktuell für reichlich Gesprächsstoff in der „Overwatch 2“-Community sorgt. Via Twitter meldete sich in der Zwischenzeit auch „Overwatch“-Commercial-Lead Jon Spector zu Wort und versuchte, die skeptischen Spieler und Spielerinnen zu beruhigen.

Auch wenn konkrete Details zu den Battle-Pässen von „Overwatch 2“ laut Spector erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden, kann er schon jetzt bestätigen, dass neue Helden auf der „kostenlosen Strecke“ der Battle-Pässe verfügbar sein werden. Aussagen, die vermuten lassen, dass neue Helden entweder über den kostenlosen Teil der Battle-Pässe freigespielt werden müssen oder aber mit dem Premium-Battle-Pass direkt freigeschaltet werden können.

Gleichzeitig wies Spector darauf hin, dass sich neu eingeführte Helden auch nach dem Ablauf der jeweiligen Season und somit zu einem späteren Zeitpunkt freischalten lassen. Die Early-Access-Phase von „Overwatch 2“ startet am 4. Oktober 2022.

Addressing some incomplete info posted early about our Overwatch 2 Battle Pass – we’ll be sharing all details ahead of launch, but want to confirm that new Overwatch 2 heroes will be available on the free track of the Battle Pass.

— Jon Spector (@Spex_J) September 8, 2022