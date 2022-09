Stranger of Paradise FF Origin: Wanderer of the Rift-DLC mit Trailer & Termin vorgestellt

Bekanntermaßen wurden bereits vor dem Release drei Download-Erweiterungen zum Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" angekündigt. Wie bekannt gegeben wurde, wird das zweite Add-on den Namen "Wanderer of the Rift" tragen und im Oktober 2022 erscheinen.

Bereits vor dem Launch des Action-Rollenspiels kündigten Square Enix und Team Ninja an, dass „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ nach dem Release mit drei Erweiterungen versehen wird.

Unter dem Namen „Wanderer of the Rift“ kündigten die beiden Unternehmen nun das zweite Add-on an, das Ende des kommenden Monats erscheinen und verschiedene neue Inhalte mit sich bringen wird. Zum einen wird ein komplett neuer Dungeon geboten, bei dem die Entwickler von Team Ninja spielerisch neue Wege gehen möchten.

Der besagte Dungeon trägt den Namen „Labyrinth of Dimensions“ und sorgt für zufällig generierte Pfade. Dadurch soll sich für die Spieler beziehungsweise Spielerinnen „ein individuelles Abenteuer entfalten“.

Der Blaumagier und mächtige neue Bosse

Zu den weiteren Inhalten, die mit „Wanderer of the Rift“ den Weg in „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ finden, gehört ein weiterer Job in Form des Blaumagiers. Ebenfalls versprochen werden neue Ausrüstungsgegenstände und ein Beschwörungsstein, der euch in die Lage versetzt, mächtige Monster in den Kampf zu rufen. Allerdings schließen sich die besagten Monster eurer Gruppe erst dann an, wenn es euch vorher gelingt, diese im Kampf in die Schranken zu weisen.

Abgerundet wird der „Wanderer of the Rift“ von neuen Chaos-Monstern und mächtigen Bossen, die eure Gruppe und eure Fähigkeiten vor eine besondere Herausforderung stellen werden. Der neue DLC wird ab dem 26. Oktober 2022 erhältlich sein und zeigt sich passend zu seiner Ankündigung in einem Trailer.

„Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

