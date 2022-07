Stranger Of Paradise FF Origin: Neuer DLC nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielbar

Mit "Trial of the Dragon King" steht ab sofort der neueste DLC zum Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" bereit. Wie sich in der Zwischenzeit herausstellte, hat der frisch veröffentlichte DLC einen nicht zu unterschätzenden Haken.

Wie vor dem offiziellen Release des Action-Rollenspiels versprochen wurde, wird „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ nach dem Launch mit insgesamt drei Download-Erweiterungen bedacht.

In dieser Woche erschien unter dem Namen „Trial of the Dragon King“ der erste DLC, der euch unter anderem die Möglichkeit bieten wird, gegen Bahamut, den mächtigen König der Drachen, anzutreten. Ebenfalls mit von der Partie ist der neue Schwierigkeitsgrad „Bahamut“, der hinsichtlich der Schwierigkeit noch über „Chaos“ angesiedelt wurde.

Spieler und Spielerinnen, die den neuen DLC auf einem der niedrigeren Schwierigkeitsgrade in Angriff nehmen möchten, werden allerdings in die Röhre schauen. Wie sich mittlerweile herausstellte, lässt sich „Trial of the Dragon King“ nämlich lediglich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad „Bahamut“ bestreiten.

Spieler beklagen fehlende Schwierigkeits-Optionen

Eine Begebenheit, die einem Teil der Spielerschaft sauer aufstößt, da man der Meinung ist, dass „Trial of the Dragon King“ ausschließlich für besonders geschickte Spieler und Spielerinnen konzipiert wurde, während alle anderen nicht berücksichtigt wurden. „Warum sollten sie einen einfachen Modus erstellen und sich dann nicht die Mühe machen, ihn für DLC zu verwenden? Ist ihnen nicht klar, dass sie es für so viele Spieler unzugänglich machen? Jetzt werde ich es nicht einmal kaufen“, so ein Nutzer auf Reddit.

Und weiter: „Warum konnten sie es nicht zumindest auf normal verfügbar machen? Warum muss es die schwierigste neue Schwierigkeit sein? Wie gesagt, ich habe dieses Spiel wirklich genossen und darüber gesprochen, wann immer ich die Gelegenheit dazu hatte. Aber jetzt kommen sie nur noch den hochqualifizierten Spielern entgegen, das ist extrem ärgerlich.“

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Team Ninja oder Square Enix noch auf sich warten lässt, bleibt abzuwarten, ob „Trial of the Dragon King“ zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren und vor allem niedrigeren Schwierigkeitsgraden versehen werden könnte.

Quelle: Reddit

