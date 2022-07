Stranger of Paradise – FF Origin: Neues Update schaltet weitere spielbare Helden frei

Mit „Trials of the Dragon King“ bekommt das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ am morgigen Dienstag die erste von drei geplanten Download-Erweiterungen spendiert.

Wie die Verantwortlichen von Team Ninja bekannt gaben, wird passend dazu ein kostenloses Update zur Verfügung gestellt, das eine Änderung mit sich bringt, die von der Community seit dem Release von „Trials of the Dragon King“ immer wieder eingefordert wurde. So wird es nach der Installation des morgigen Updates nicht nur möglich sein, mit Jack in den Kampf zu ziehen.

Darüber hinaus werden mit Jed, Ash, Neon und Sophia die weiteren Mitglieder eurer Gruppe als spielbare Charaktere freigeschaltet und können von euch kontrolliert werden.

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung des DLCs verraten wurde, halten mit „Trials of the Dragon King“ verschiedene neue Inhalte Einzug in „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“. Geboten werden unter anderem neue Jobs, Waffen und Accessoires, mit denen ihr eure Helden ausrüsten und verstärken könnt.

Ebenfalls versprochen werden exklusive Gebiete, die mit neuen Geheimnissen und Bosskämpfen locken. Wie es der Name des DLCs bereits andeutet, wartet als Highlight ein Kampf gegen Bahamut, den König der Drachen, der euch natürlich mit einem harten und tödlichen Kampf konfrontieren wird.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

