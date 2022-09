Final Fantasy XVI: Produzent Yoshida deutet baldige Veröffentlichung eines neuen Trailers an

Aktuell arbeiten die Entwickler rund um Produzent Naoki Yoshida am vielversprechenden Rollenspiel "Final Fantasy XVI". Wie Yoshida andeutete, könnten wir im Laufe des kommenden Monats mit einem neuen Trailer versorgt werden.

Läuft alles wie geplant, dann wird das ambitionierte Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ im Laufe des kommenden Jahres zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Wie der verantwortliche Produzent Naoki Yoshida in einem Interview auf der Tokyo Game Show 2022 in der vergangenen Woche andeutete, könnten uns schon in wenigen Wochen frische Eindrücke zu „Final Fantasy XVI“ ins Haus stehen. Spruchreif ist laut Yoshida zwar noch nichts, allerdings wird laut dem Produzenten derzeit darauf hingearbeitet, im Laufe des Monats Oktober 2022 einen neuen Trailer zum Rollenspiel zu veröffentlichen.

„Ich hatte überhaupt keine Gelegenheit, mit den Marketing- oder PR-Teams zu sprechen. Daher bin ich mir nicht sicher, wie viel ich sagen darf. Ich denke jedoch, dass wir wahrscheinlich im nächsten Monat oder so den nächsten Trailer veröffentlichen können. Und danach hoffe ich, eine ungefähre Vorstellung davon geben zu können, wann es veröffentlicht wird“, wird Yoshida zitiert.

Yoshida verspricht eine klassische Final Fantasy-Erfahrung

In einem Interview im Juli wies Yoshida darauf hin, dass es den Entwicklern darum geht, mit „Final Fantasy XVI“ eine klassische „Final Fantasy“-Erfahrung abzuliefern. Auf eine Open-World wurde zwar bewusst verzichtet, allerdings werden vertraute Elemente wie die Chocobos oder die Mogrys mit von der Partie sein. Auch eine spannende Geschichte und vielseitige Charaktere werden laut Yoshida geboten.

Beim Kampfsystem hingegen entschieden sich die Entwickler von Square Enix bewusst dazu, Abstand von den rundenbasierten Kampfsystemen der klassischen „Final Fantasy“-Ableger zu nehmen und stattdessen auf ein recht actionlastiges Kampfsystem zu setzen. Auch wenn diese Entscheidung laut Yoshida dazu führen dürfte, dass sich nicht alle Spieler beziehungsweise Spielerinnen mit dem Kampfsystem von „Final Fantasy XVI“ anfreunden können, hält der Produzent ein rundenbasiertes Kampfsystem für schlichtweg nicht mehr zeitgemäß.

„Final Fantasy XVI“ erscheint 2023 zeitexklusiv für die PS5.

