Final Fantasy: Laut Yoshida können nie alle Fan-Wünsche erfüllt werden

Naoki Yoshida ist der Producer des erfolgreichen MMORPGs „Final Fantasy XIV“. Und auch beim kommenden Singleplayer-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ ist der Japaner für die Produktion zuständig.

Wie Yoshida die allgemeine Zukunft der Reihe sieht, erklärte er jetzt in einem ausführlichen Gespräch mit InVerse. Dem 49-Jährigen zufolge hat das Franchise momentan mit der Adaption von Trends zu kämpfen.

Die Reihe hat Probleme

„Was die Frage angeht, ob sich Final Fantasy erfolgreich an die Branchentrends anpasst, glaube ich, dass die Serie derzeit Probleme hat. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir eine Vielzahl von Anfragen bezüglich der Richtung unseres Spieldesigns erhalten. Um ehrlich zu sein, wäre es unmöglich, all diese Wünsche mit einem einzigen Titel zu erfüllen,“ meint der Producer.

Zu viel versprechen will der Producer also nicht. Stattdessen verweist er auf weitere „Final Fantasy“-Ableger, in denen einst verworfene Ideen umgesetzt werden können.

Mein derzeitiger Eindruck ist, dass alles, was wir wirklich tun können, darin besteht, mehrere Spiele zu entwickeln und weiterhin das Beste zu schaffen, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt können.“

Als Nächstes ist „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ an der Reihe. Das aufwendige Remaster kommt diesen Winter für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC heraus. Danach folgt „Final Fantasy XVI“, das im Sommer 2023 zeitexklusiv für PS5 erscheint. Ein paar Monate später wird dann „Final Fantasy VII Rebirth“ veröffentlicht.

Yoshida selbst war nie darauf bedacht, irgendwelche Trends zu verfolgen. Stattdessen wollte er selbst welche erschaffen. Diese Einstellung veranschaulicht sein Projekt „Final Fantasy XIV“, wo immer wieder neue Ideen getestet werden. Vor allem beim Erzählstil macht sich das bemerkbar.

