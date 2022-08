Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Mehr als ein Remaster, aber kein Remake

Mit „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ plant Square Enix die Veröffentlichung einer überarbeiteten Version des ursprünglich 2007 erschienenen „Crisis Core“. Damals erschien das Spiel nur für die PlayStation Portable, die neue Version soll im kommenden Winter jedoch für PlayStation 5 und PlayStation 4, den PC, Xbox Series X|S und Xbox One sowie für die Nintendo Switch erscheinen. Nur um was es sich bei dem Projekt handelt, da hatte das Entwicklerteam anscheinend gemischte Gefühle.

Diskussion über Remake oder Remaster

Weil „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ einige Neuerungen spendiert bekommt, wird unter den Fans eifrig diskutiert, ob es sich dabei um ein Remaster oder schon um ein Remake handelt. Auch die Entwickler hatten anscheinend ihre Schwierigkeiten damit, den Titel einzuordnen, wie der Creative Producer Tetsuya Nomura kürzlich in einem Interview verriet.

„Wir hatten gemischte Gefühle dabei, da wir uns nicht sicher waren, wie wir das Projekt am besten beschreiben sollten. An einem Punkt gab es auch eine Diskussion darüber, ob man es ein Remake oder ein Remaster nennen sollte. Ich denke, das Produkt entspricht eher der Definition eines Remasters, da die Geschichte nicht verändert wurde und es sich immer um das gleiche Spiel handelt“, so Nomura gegenüber der japanischen Webseite Everyeye.

„Auf der technischen Seite wurde jedoch die Grafik komplett erneuert, die Modelle wurden von Grund auf neu erstellt, viele Szenen, die im Original nur untertitelt waren, sind nun synchronisiert, und auch das Kampfsystem wurde aktualisiert. Wir sind uns immer noch nicht sicher, welcher Begriff das Spiel am besten beschreibt, deshalb haben wir Reunion verwendet. Es ist wirklich kompliziert, denn es ist viel mehr als ein Remaster, aber gleichzeitig ist es kein komplettes Remake.“

