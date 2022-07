Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Warum nur ein Remaster? Produzentin klärt auf

Schon die offizielle Webseite verriet: Bei „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ haben wir es nicht mit einem klassischen Remaster zu tun. Die Entwickler verfolgen nämlich das Ziel, das Original in „höchster Qualität“ zurückzubringen. Deshalb werden moderne HD-Grafiken, gänzlich neue 3D-Modelle, eine vollständige Vertonung der Handlung und neu interpretierte Songs eingeführt.

Von einem Remake ist allerdings trotzdem nicht die Rede. Warum? Das erklärte jetzt Mariko Sato in einem Interview mit IGN.

Verbesserungen kommen einem Remake gleich

„Es wurden verschiedene Verbesserungen an fast allen anderen Szenen und Kämpfen vorgenommen, so dass man sagen könnte, dass die geleistete Arbeit einem Remake gleichkommt. Da jedoch die Kernelemente wie die Geschichte auf dem Original basieren, nennen wir es ein Remaster“, so die zuständige Produzentin.

Pläne für neue Handlungsstränge bestehen demnach nicht und auch neue Sidequests sind nicht zu erwarten. Die Fans können somit davon ausgehen, dass die Verrücktheiten des Originals erhalten bleiben.

Die fehlenden neuen Story-Inhalte sind also der Hauptgrund, warum „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ kein vollwertiges Remake darstellt. Andere Kernelemente sollen sich vom Original ebenfalls kaum unterscheiden.

Weitere Meldungen zu „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“

„Crisis Core“ erzähle eine Geschichte, mit der die Originalgeschichte von „Final Fantasy VII“ erweitert wird. Deshalb möchte sich das Team laut Sato „nicht zu weit davon entfernen“.

Tatsächlich hat Square Enix den Qualitätsstandard des „Final Fantasy VII“-Remakes im Visier. Aus diesem Grund greift das Entwicklerteam auf die Unreal Engine 4 zurück und hat jedes enthaltene Asset durch ein neues ausgetauscht.

Weitere Meldungen zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren