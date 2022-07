Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Vertonte Sequenzen, neuer Soundtrack und mehr bestätigt

In einem kurzen Livestream zum 25. Jubiläum von „Final Fantasy VII“ kündigten die Verantwortlichen von Square Enix neben dem zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes zudem „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ an.

Hierbei haben wir es mit einer technisch überarbeiteten Version des PlayStation Portable-Rollenspiels aus dem Jahr 2007 zu tun. Über den offiziellen Twitter-Kanal ging Square Enix noch einmal auf die Features ein, die in „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ geboten werden. Während das menübasierte Kampfsystem in seinen Grundzügen erhalten bleibt, bekommt das Remaster sowohl eine optimierte Kameraführung als auch verbesserte Charakteranimationen spendiert.

Geht es um die Soundkulisse des Fantasy-Abenteuers, dann dürfen sich Spieler und Spielerinnen sowohl auf vertonte Zwischensequenzen als auch einen neu arrangierten Soundtrack aus der Feder von Takeharu Ishimoto einstimmen. Abschließend ist von einer überarbeiteten Benutzeroberfläche für große Bildschirme die Rede.

Laut den Verantwortlichen von Square Enix wird „Crisis Core: Final Fantasy VII“ im Zuge der Neuauflage so ausführlich überarbeitet, dass im Prinzip „weit mehr als nur ein simples HD-Remaster“ geboten wird. An der Geschichte des Rollenspiels ändert sich im Remaster natürlich nichts. Nach wie vor schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Zack Fair, einem Soldaten der Shinra-Spezialeinheit Soldat.

Als Genesis, ein Erste-Klasse-Soldat, während einer Mission in Wutai zusammen mit anderen Soldaten spurlos verschwindet, entschließt sich die Führungsspitze von Shinra dazu, eine Spezialeinheit nach Wutai zu entsenden und den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Im Laufe eures Abenteuers trefft ihr in „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ auf verschiedene ikonische „Final Fantasy VII“-Charaktere wie Sephiroth oder Aerith Gainsborough.

„Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ erscheint im Winter 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

🎥 Improved camera and character movements

📝 Optimised UI

⚔️ A new menu-based battle system

🎵 New background music arrangements by Takeharu Ishimoto

🗣️ Full VO added to scenes that were previously text only

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion launches this Winter. pic.twitter.com/oIh9o7qpqK

