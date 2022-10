Spongebob SquarePants – The Cosmic Shake: BFF Edition angekündigt und Release-Zeitraum eingegrenzt

Spongebob SquarePants - The Cosmic Shake:

"Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake" wird 2023 für Last-Gen-Konsolen und PC erscheinen. In der Zwischenzeit können weniger sparsame Spieler überlegen, ob sie zur kostspieligen "BFF Edition" greifen.

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Purple Lamp Studios haben zu „Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake“ eine Sammleredition namens „BFF Edition“ angekündigt.

Zugleich gaben die Unternehmen bekannt, dass das Spiel im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheinen wird, ohne jedoch einen genauen Termin zu nennen oder den Zeitraum weiter einzugrenzen.

Inhalte der BFF Edition

Zum Preis von 249,99 Euro enthält die „BFF Edition“ von „Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake“ die folgenden Inhalte:

Standardkopie des Spiels

Cosmic Victory-Statue (25 Zentimeter / 9,8 Zoll)

Aufblasbarer Patrick (50 Zentimeter / 19,7 Zoll)

BFF-Amulett mit Halskette

Satz mit vier Kostüm-Miniatur-Hüpfbällen

Satz mit vier Tischsets

Herunterladbarer Inhalt „Kostüm-Pack“

Besondere Verpackung

Weiter unten ist zur „BFF Edition“ ein Trailer eingebettet, der einen Teil der Inhalte detaillierter vorstellt. Zumindest die PC-Version der kostspieligen Edition kann bereits vorbestellt werden.

„Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake“ versetzt die Spieler in sieben verschiedene Welten, darunter die Wildwest-Quallenfelder und Halloween-Rock-Bottom, wo sie mit alten und neuen Plattformer-Skills wie den Angelhaken-Schwung und den Karate-Kick ihre Gegner platt machen.

Der Titel umfasst mehr als 30 Kostüme, darunter SchneckBob und SpongeGa. Ebenfalls wird ein Soundtrack mit 101 Tracks aus der Serie versprochen.

„SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake“ ist für PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und Xbox One in der Entwicklung und wird 2023 erscheinen. Nachfolgend der Trailer zur Collector’s Edition:

