Do Not Open: PS5-Termin und PSVR2-Version bestätigt

"Do Not Open" hat für PS5 und PC einen Termin erhalten. Auch die PS4-Version wird weiterhin erscheinen, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt.

Das Survival-Horrorspiel „Do Not Open“ wird am 15. November 2022 für PS5 und PC veröffentlicht, wie der Publisher Perp Games und der Entwickler Nox Noctis heute bekanntgaben. Auch die einst angekündigte PS4-Version ist weiterhin geplant. Sie soll Anfang 2023 folgen.

Um „das bestmögliche VR-Erlebnis“ zu entwickeln, wurde die PlayStation VR-Unterstützung aus der PlayStation 4-Version entfernt. Stattdessen konzentrieren sich die Macher auf eine „definitive VR-Version“ für PlayStation VR2. Das neue Virtual Reality-Headset von Sony wird irgendwann in den ersten Monaten des kommenden Jahres erscheinen.

Ab ins Haus von Elly Kedward

Als Grundlage der Handlung von „Do Not Open“ dient das in „The Blair Witch Project“ gezeigte Verschwinden von drei Filmstudenten in den Wäldern bei Burkittsville, während sie einen Dokumentarfilm drehten.

„Ihr begebt euch in ein Land, das von den Seelen der Toten der tödlichen Schlacht von South Mountain während des Bürgerkriegs und einer berüchtigten Hexenjagd heimgesucht wird. Und ihr kämpft darum, aus dem fiktiven Haus von Elly Kedward (besser bekannt als Blair Witch) zu entkommen, einem Haus, in dem ihr gefangen seid, während ihr nach euerer Frau und Tochter sucht“, so die Macher zum Plot.

Dabei erleben Spieler eine tragische Geschichte über den Kampf eines Mannes, den Verstand zu bewahren und die Stimmen in seinem Kopf abzuschalten.

Versprochen wird mit „Do Not Open“ ein echter Survival-Horror, der „von Verletzlichkeit und Angst geprägt ist und bei dem der Schwerpunkt eher auf dem Verstecken als auf dem Kämpfen liegt“.

Zu den besonderen Gameplay-Features gehört das prozedurale Design, das die Wiederspielbarkeit fördern soll. Jedes neue Spiel wird ein neues Hauslayout haben, Schlüsselobjekte werden sich an verschiedenen Orten befinden und mit mehr als zwei Millionen verschiedenen Rätselkombinationen soll jedes Durchspielen ein komplettes Erlebnis werden.

Einen Einblick in „Do Not Open“ liefert das folgende Video, das heute ebenfalls veröffentlicht wurde:

