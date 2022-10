New Tales from the Borderlands: Neuer Trailer rückt Fran Miscowicz in den Fokus

New Tales from the Borderlands:

Wenige Tage vor dem offiziellen Release des Adventures veröffentlichte Gearbox Software einen frischen Trailer zu "New Tales from the Borderlands". Mit Fran Miscowicz wird einer der drei Hauptcharaktere etwas näher vorgestellt.

"New Tales from the Borderlands" erzählt die Geschichte neuer Charaktere.

In eineinhalb Wochen erscheint mit „New Tales from the Borderlands“ der offizielle Nachfolger zum Story-Adventure „Tales from the Borderlands“ für die Konsolen und den PC.

Entstand der erste Teil noch bei Telltale Games, waren für die Entwicklung des Nachfolgers die „Borderlands“-Schöpfer von Gearbox Software selbst verantwortlich. Kurz vor dem Release von „New Tales from the Borderlands“ wurde ein weiterer Trailer zur Verfügung gestellt, in dem sich mit Fran Miscowicz einer der Protagonisten des Adventures zeigt.

Fran besitzt ein Geschäft für gefrorenen Joghurt und bewegt sich mittels ihres treuen Schwebestuhls, der mit mehreren praktischen Zubehörteilen versehen wurde. Ihr zur Seite steht Sponsorbot, dessen Aufgabe darin besteht, Frans Wutanfälle zu entschärfen.

Ein Wiedersehen mit alten Charakteren versprochen

Die Handlung von „New Tales from the Borderlands“ dreht sich um die drei Hauptcharaktere Anu, Octavio und Fran, die von Gearbox Software als sympathische Verlierer beschrieben werden, deren Wege sich immer wieder kreuzen. Dabei wird sich die Geschichte Entwicklerangaben zufolge aus fünf Kapiteln zusammensetzen, in denen eine „kinoreife und emotionale Achterbahnfahrt“, brutale Kammer-Monster und kaltherzige Kapitalisten auf euch warten.

Neben den drei neuen Hauptcharakteren Anu, Octavio und Fran werden laut den Machern von Gearbox Software auch diverse alte Bekannte aus der „Borderlands“-Reihe ihren Auftritt haben. Näher ins Detail ging das texanische Studio aus Spannungsgründen allerdings nicht.

„New Tales from the Borderlands“ wird am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

