New Tales from the Borderlands: Mit Trailer, Releasetermin & Story-Details vorgestellt

New Tales from the Borderlands:

Am heutigen Abend wurde uns "New Tales from the Borderlands" in Form eines ersten Trailers vorgestellt. Darüber hinaus wurden der Releasetermin und die ersten offiziellen Details zur Geschichte des Adventures bestätigt.

"New Tales from the Borderlands" erscheint im Oktober 2022.

Wie im Vorfeld der Veranstaltung bereits von Geoff Keighley angedeutet, gehörte auch „New Tales from the Borderlands“ zu den Titeln, die im Rahmen von „Opening Night Live 2022“ präsentiert wurden.

Offiziellen Angaben zufolge bietet euch das für die Konsolen und den PC erscheinende Adventure eine tiefgehende und mit vielen Wendungen versehene Geschichte im Universum von „Borderlands“. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal gleich drei Protagonisten. In der ständig vom Krieg heimgesuchten Metropole Prometheas wird die Geschichte der selbstlosen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen und „raffinierten“ Bruders Octavio und die der wilden Fran erzählt.

Trailer liefert erste Spielszenen

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „New Tales from the Borderlands“ auf euch zukommt, stellten die Entwickler von Gearbox Software anlässlich der diesjährigen Gamescom einen ersten Gameplay-Trailer bereit, in dem sowohl auf die Geschichte des Story-Adventures als auch die drei spielbaren Charaktere eingegangen wird.

„Bei dieser kinoreifen Achterbahnfahrt treffen sie auf brutale Kammer-Monster und kaltherzige Kapitalisten und bestimmen durch ihre Entscheidungen, wie es weitergeht: Jede Entscheidung, ob groß oder klein, kann die Entwicklung der Geschichte oft überraschend verändern. Und nur wer das Spiel durchspielt, kann vollständig erfassen, wie drastisch die eigenen Entscheidungen die Borderlands formen können“, führte Gearbox Software anlässlich der heutigen Ankündigung aus.

Related Posts

„New Tales from the Borderlands“ wird ab dem 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

Weitere Meldungen zu New Tales from the Borderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren