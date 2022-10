Final Fantasy XIV: Update 6.25 liefert neue Aufräge, Herausforderungen und Belohnungen

In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die Verantwortlichen von Square Enix darauf hin, dass sich die Spieler und Spielerinnen von „Final Fantasy XIV“ in diesen Tagen über neue Inhalte freuen dürfen.

Zum einen feiert das jährliche Allerschutzheiligen-Ereignis ein Comeback und ruft euch bis zum 1. November 2022 dazu auf, nach Gridania zu reisen, um eine Reihe von schaurigen Aufträgen abzuschließen und die damit verbundenen Belohnungen einzustreichen. Darüber hinaus steht das umfangreiche Content-Update auf die Version 6.25 bereit, das verschiedene neue Inhalte mit sich bringt, die euch in den kommenden Wochen bei Laune halten sollen.

Darunter tägliche Sammler-Aufgaben für die Omikron, der neue Kampfinhalt „Unstetes Gewölbe“ sowie brandneue Geschichten mit Hildibrand. Anbei eine Übersicht über die Highlights des neuen Content-Updates.

6.25: Die Highlights des neuen Content-Updates

Neue Nebenaufträge – Hildibrands Fälle erfordern in Patch 6.25 abermals einen klaren Verstand.

Hildibrands Fälle erfordern in Patch 6.25 abermals einen klaren Verstand. Neue Aufträge zum Verbessern von Waffen – Spieler können Manderville-Waffen durch die Patch 6.x-Serie hinweg erhalten und verbessern. Diese Neuerung wird mit der Auftragsreihe „Hildibrands Fälle“ eingeführt.

Spieler können Manderville-Waffen durch die Patch 6.x-Serie hinweg erhalten und verbessern. Diese Neuerung wird mit der Auftragsreihe „Hildibrands Fälle“ eingeführt. Neue Stammesaufträge: Die Omikron – Neue tägliche Aufträge für Sammler.

Neue tägliche Aufträge für Sammler. Neuer Kampfinhalt „Unstetes Gewölbe“ – Spieler werden dazu eingeladen, Dungeons in verschiedener Schwierigkeit zu meistern. Diese Dungeons, angefangen mit „Die Unterstadt von Sil‘dih“, sind für ein bis vier Spieler ausgelegt. Die Schwierigkeit der Gegner wird dabei je nach Gruppengröße angepasst. Spieler werden das Gewölbe mit Nanamo erkunden. Diese Dungeons zeichnen sich durch verzweigte Wege aus, welche sich abhängig von den Entscheidungen der Spieler ändern können. Auf jeder Wegstrecke sind Erkundungsberichte zu finden, welche zusammengelegt werden können, um Geheimnisse preiszugeben und die gesamte Geschichte aufzudecken.

Spieler werden dazu eingeladen, Dungeons in verschiedener Schwierigkeit zu meistern. Diese Dungeons, angefangen mit „Die Unterstadt von Sil‘dih“, sind für ein bis vier Spieler ausgelegt. Die Schwierigkeit der Gegner wird dabei je nach Gruppengröße angepasst. Spieler werden das Gewölbe mit Nanamo erkunden. Diese Dungeons zeichnen sich durch verzweigte Wege aus, welche sich abhängig von den Entscheidungen der Spieler ändern können. Auf jeder Wegstrecke sind Erkundungsberichte zu finden, welche zusammengelegt werden können, um Geheimnisse preiszugeben und die gesamte Geschichte aufzudecken. Kurioses Gewölbe – Ein hochgradig schwerer Inhalt für vier Spieler, der den Gebieten der Unsteten Gewölbe ähnelt, dessen Pfade jedoch einem festgelegten Verlauf folgen. Das Kuriose Gewölbe wird zwei Schwierigkeitsstufen bieten, die beide ihre eigenen, einzigartigen Regelsätze und Charakteristiken aufweisen.

Related Posts

Ein weiteres Highlight für alle Spieler und Spielerinnen von „Final Fantasy XIV“ startet am Freitag Nachmittag um 17 Uhr unserer Zeit. Die Rede ist von der feierlichen Eröffnung der „Final Fantasy XIV Abenteurergilde“, die ihr sowohl auf Youtube als auch auf Twitch mitverfolgen könnt.

Die Abenteuergilde beschert euch in den kommenden Monaten Inhalte wie neues Gameplay zu „Final Fantasy XIV“, IRL-Events und mehr.

Quelle: Square Enix

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren