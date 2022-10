New Tales from the Borderlands: Der offizielle Trailer zum Launch des Adventures

New Tales from the Borderlands:

Ab sofort ist das Story-Adventure "New Tales from the Borderlands" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum heutigen Release darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

Wie 2K Games bekannt gab, ist das Story-Adventure „New Tales from the Borderlands“ ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich. Um noch einmal auf den Nachfolger aufmerksam zu machen, steht heute auch der offizielle Launch-Trailer zur Verfügung.

In dem neuen Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht, wird nicht nur auf die Geschichte des Sequels eingegangen. Darüber hinaus sind auch die drei neuen spielbaren Charaktere zu sehen. Nachdem der erste Teil noch bei Telltale Games entstand, sind für „New Tales from the Borderlands“ die „Borderlands“-Macher von Gearbox Software verantwortlich.

Diese versprechen eine spannende Geschichte im „Borderlands“-Universum, in der sowohl brandneue Charaktere als auch diverse alte Bekannte einen Auftritt haben.

Sagt der Ausbeutung den Kampf an

Die Geschichte von „New Tales from the Borderlands“ dreht sich um die drei neuen Charaktere Anu, Octavio und Fran, die unverhofft in ein gefährliches Abenteuer verwickelt werden und vor der Aufgabe stehen, der Ausbeutung durch einen übermächtigen Konzern die Stirn zu bieten. Der vertraute Humor der „Borderlands“-Franchise wird dabei natürlich nicht zu kurz kommen.

„Hilf den drei liebenswerten Verlierern, die Welt zu verändern und vielleicht sogar zu retten! Stell dich einer planetaren Invasion, einem fiesen Kammer-Monster und einem kaltherzigen Kapitalisten in einem filmreifen Abenteuer, dessen Handlung du selbst beeinflussen kannst! Mit von der Partie ist eine bunte Truppe von Außenseitern, Killerbots und sprechenden Waffen! Stifte Chaos, um der Ausbeutung und geldgierigen Konzernen den Kampf anzusagen“, heißt es zur Handlung weiter.

„New Tales from the Borderlands“ ist für den PC (über den Epic Games Store), die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

