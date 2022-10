The Legend of Heroes – Trails into Reverie: Rollenspiel für die PS5 bestätigt – Release 2023

The Legend of Heroes - Trails into Reverie:

Wie bekannt gegeben wurde, wird das Japano-Rollenspiel "The Legend of Heroes: Trails into Reverie" im Sommer 2023 den Weg in den Westen finden. Im Zuge dieser Ankündigung wurden zudem eine PlayStation 5-Fassung und eine Limited-Edition bestätigt.

"The Legend of Heroes: Trails into Reverie" erscheint 2023.

Wie der Publisher NIS America bereits vor einer ganzen Weile bestätigte, möchte das Unternehmen so viele „The Legend of Heroes“-Titel wie möglich in den Westen bringen. Nun wurde der nächste Ableger für den hiesigen Markt bestätigt.

Die Rede ist von „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“, das den Weg nach Nordamerika und Europa finden wird. Nachdem bisher nur von Umsetzungen für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch die Rede war, kündigte NIS America nun an, dass auch die PlayStation 5 versorgt wird. Einen konkreten Releasetermin für den Westen nannten die Verantwortlichen im Zuge der Ankündigung nicht.

Stattdessen ist bisher nur die Rede davon, dass „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ im Sommer 2023 in Nordamerika und Europa veröffentlicht wird.

Release auch in Form einer Limited-Edition

Solltet ihr euch zu den Sammlern zählen, die auf der Suche nach einer Sonder-Edition sind, dann werdet ihr bei „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ auf eure Kosten kommen. Wie NIS America bekannt gab, wird das Rollenspiel nicht nur in einer Standard-Version im Westen veröffentlicht. Ebenfalls geplant ist eine Limited-Edition, die unter anderem ein Artbook, den offiziellen Soundtrack, ein Steelbook sowie Plüschtiere enthalten wird.

Die Limited-Edition zu „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ kann ab dem 27. Oktober 2022 über den offiziellen Online-Store von NIS America vorbestellt werden. Die Geschichte des Rollenspiels dreht sich um die beiden Protagonisten Rean Schwarzer und Lloyd Bannings, die sich erneut für die Freiheit von Crossbell einsetzen und sich dabei mit ganz neuen Gefahren konfrontiert sehen.

Anbei das offizielle Intro zu „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“.

