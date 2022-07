The Legend of Heroes – Trails from Zero: Spielmechaniken im neuen Trailer vorgestellt

The Legend of Heroes – Trails from Zero:

Heute zeigt sich das kommende Rollenspiel "The Legend of Heroes: Trails from Zero" in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer. In diesem werden euch verschiedene tragende Spielmechaniken vorgestellt.

"The Legend of Heroes: Trails from Zero" erscheint Ende September in Europa.

Im Juni des vergangenen Jahres kündigten die Verantwortlichen von NIS America verschiedene „The Legend of“-Macher für den Westen an – darunter „The Legend of Heroes: Trails from Zero“.

Bei „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ haben wir es mit einem Rollenspiel zu tun, das in Japan ursprünglich im Jahr 2010 für die PlayStation Portable veröffentlicht wurde. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt der unfreiwillige Held Lloyd Bannings, der in seine Heimatstadt zurückkehrt.

Dort möchte er in die Fußstapfen seines verstorbenen Bruders zu treten und dem „Crossbell Police Department“ beitreten. Innerhalb kürzester Zeit gelingt es Lloyd Bannings, in die „Special Support Section“ genannte Spezialeinheit aufzusteigen.

Release hierzulande ohne deutsche Lokalisierung

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Gameplay-Trailers wird etwas näher auf die wichtigsten Spielmechaniken des Japano-Rollenspiels eingegangen. Da es sich bei „The Legend of“ um eine Rollenspielserie handelt, die im Westen lediglich eine Nische bedient, entschieden sich die Verantwortlichen von NIS America dazu, hierzulande auf eine deutsche Lokalisierung zu verzichten.

Daher werden sich Anhänger der Reihe und alle, die es noch werden möchten, mit der originalen japanischen Sprachausgabe und englischen Bildschirmtexten arrangieren müssen. In Europa wird „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ ab dem 30. September 2022 erhältlich sein.

Versorgt werden der PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

Weitere Meldungen zu The Legend of Heroes: Trails from Zero.

