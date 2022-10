Neon Blood: Cyberpunk-Rollenspiel für Konsolen und PC angekündigt – Erster Trailer

Meridiem Games, Gammera Nest und ChaoticBrain Studio haben ein neues Cyberpunk-Rollenspiel namens „Neon Blood“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) angekündigt. Das Pixel-Art-Abenteuer soll 2023 auf den Markt kommen.

Eine Stadt der Gegensätze

In „Neon Blood“ reisen wir in das Jahr 2053, Der Dritte Weltkrieg hat eine Welt in Trümmern hinterlassen, wobei sich die Menschheit in die einzig verbliebene Makropole Viridis zurückgezogen hat. Sie besteht aus zwei Städten. Auf der einen Seite erwartet euch die luxuriöse Bright City, während auf der anderen Seite die dystopische Blind City ein vollkommen anderes Bild zeichnet.

Ihr werdet in die Rolle des Detektivs Axel McCoin aus Blind City schlüpfen, der sich durch seine Ideale motiviert sieht, die Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, die die soziale Trennung zwischen den beiden Städten verursacht. Er wird für die Menschen, die seine Ideale teilen, zu einem Symbol der Revolution, wobei er auf mächtige Verbündete trifft, die ihm unter die Arme greifen.

Allerdings werden sich auch einige Feinde wie Ruby Emerald in seinen Weg stellen. Sie möchte nämlich alles in ihrer Macht stehende tun, um Axels Pläne zu vereiteln.

Die Entwickler versprechen eine ausgefeilte und tiefgründige Geschichte mit einem Cyberpunk-Thema, das als roter Faden für Axels Beziehungen dienen soll, die im Laufe des Abenteuers geknüpft werden. Zudem wird man die unterschiedlichen Realitäten der beiden Städte hautnah erleben, wenn man die Erkundungen in 2,5D-Grafik vornimmt.

Hier ist der offizielle Ankündigungstrailer zu „Neon Blood“:

