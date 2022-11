Dying Light 2: „Bloody Ties“-Erweiterung wird am Sonntag gezeigt – Dying Laugh-Bundle veröffentlicht

Die kommende Erweiterung "Bloody Ties", die nächste Woche für "Dying Light 2: Stay Human" erscheinen soll, wird bereits am Wochenende in einem Stream vorgestellt. Zudem ist das "Dying Laugh"-Bundle veröffentlicht worden.

Techland plant in einer Woche die „Bloody Ties“-Erweiterung für das Zombie-Actionspiel „Dying Light 2: Stay Human“ zu veröffentlichen. Nun haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass sie bereits am kommenden Sonntag, den 6. November 2022 im Rahmen der Webserie „Dying 2 Know“ den Launch-Trailer zur Erweiterung präsentieren werden.

Erstes „Bloody Ties“-Gameplay

Des Weiteren möchten sie einen ersten Blick auf die Carnage Hall-Gladiatorenarena gewähren, in der die Spieler um Ruhm und Ehre kämpfen werden. Die Konzeptkünstlerin Anna Krzemien, der Narrativdirektor Piotr Szymanek und Franchise Director Tymon Smektala werden in der Folge einige weitere Details zu „Bloody Ties“ verraten.

Dementsprechend sollte man am kommenden Sonntag um 10 Uhr mal auf Techlands offiziellen Twitch-Kanal vorbeischauen, wenn man einen tiefgreifenden Eindruck von „Bloody Ties“ erhalten möchte, ehe die Erweiterung am 10. November 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht wird.

In der Zwischenzeit kann man noch bis morgen das Halloween-Event „All Hallow’s Eve“ in „Dying Light 2: Stay Human“ spielen und sich einige Bonusinhalte freischalten. Ab heute ist auch das „Dying Laugh“-Bundle kostenlos im Store erhältlich, wodurch man folgende Inhalte erhält:

Sterbegelächter-Waffe – erwischen Sie Gegner mit wortwörtlicher Schlagfertigkeit.

Sterbegelächter-Outfit – ein furchterregendes Kostüm wie dieses ist der letzte Schrei.

Sterbegelächter-Gleitschirm – ein einzigartiger Paragleiter-Skin. Mal sehen, wer zuletzt lacht.

Somit sollte man auch einmal im Store vorbeischauen und sich den Bonus sichern. Er ist nämlich lediglich bis zum 10. November 2022 verfügbar.

