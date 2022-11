Extra Life Game Day: PlayStation-Stream am Samstag für einen guten Zweck

Am kommenden Samstag veranstalten ein paar PlayStation Studios einen Livestream. Damit werden Spenden für die gemeinnützige Organisation Children's Miracle Network Hospitals gesammelt.

Vier PlayStation Studios nehmen am Livestream teil.

Am 5. November machen das Bend Studio, Guerrilla Games, Insomniac Games und das San Diego Studio einen ganztägigen Livestream. Hier werden verschiedenste Spiele gezockt, worunter sich Neuerscheinungen wie „Horizon Forbidden West“ und zwei Klassiker befinden.

Spenden sammeln für Kinderkrankenhäuser

Das Ziel des Streams lautet, Spenden in Höhe von 10.000 Dollar einzusammeln. Der gesamte Betrag wird an Children’s Miracle Network Hospitals gespendet. Das ist eine Organisation, die Spenden für Kinderkrankenhäuser in Kanada und den Vereinigten Staaten sammelt. Mit dem Geld finanzieren sie lebensrettende Behandlungen und wichtige Gesundheitsdienste. Auch die innovative Forschung, medizinische Geräte und Dienstleistungen für Kinder werden damit unterstützt. Gespendet werden kann über Tiltify.

Um den Zuschauern für ihre Unterstützung zu danken, verlost Sony tolle PlayStation-Artikel. Dazu gehören ein DualSense-Controller, eine HD-Kamera für die PS5 und vieles mehr. Der Haken dabei: Nur amerikanische Bürger, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, können teilnehmen.

PlayStation-Leiter Hermen Hulst teilt bezüglich dieser Veranstaltung mit: „Der Extra Life Game Day ist eine Möglichkeit für uns alle, einen Tag lang die Spiele zu spielen, die wir lieben, und gleichzeitig Geld für eine Sache zu sammeln, an die wir glauben.

Hierzulande startet der Stream um 17 Uhr. So sieht das Programm aus:

Guerrilla Games: 17:00 Uhr – 21:00 Uhr

San Diego Studio: 18:00 Uhr – 23:00 Uhr

Insomniac Games: 18:30 Uhr – 03:00 Uhr

Bend Studio: 18:30 Uhr – 05:00 Uhr

PlayStation Studios: 08:00 Uhr – 09:00 Uhr

Related Posts

Zuletzt spendete Sony Interactive Entertainment 25.000 Dollar für eine Tierschutzorganisation. Dieses Mal setzt der PlayStation-Hersteller auf die Unterstützung der Community.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Extra Life Game Day.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren