PS Plus Extra & Premium: Diese Spiele werden im November entfernt

Seit der Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Modells haben Mitglieder in den höheren Stufen einen Zugriff auf mehrere Bibliotheken. Zusätzlich zu den Essential-Spielen kamen die Extra-Bibliothek und die Klassiker-Sammlung von Premium hinzu.

Für PS Plus Essential gilt weiterhin: Die regelmäßig freigeschalteten Spiele müssen innerhalb der Monatsfrist in Anspruch genommen – also in die persönliche Bibliothek gepackt – werden, sonst verfällt der Anspruch. Spieler, die rechtzeitig zuschlagen, haben einen dauerhaften Zugriff auf die Essential-Spiele.

Diese Spiele werden im November entfernt

Im Fall von Extra und Premium hat sich Sony für eine andere Vorgehensweise entschieden. Die Spiele müssen nicht innerhalb eines Monats in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden und Spieler erhalten über einen längeren Zeitraum einen uneingeschränkten Zugriff. Allerdings bleiben nicht alle Games dauerhaft in den Bibliotheken, sodass es regelmäßig zu einer Entfernung einzelner Titel kommt.

Im laufenden November trifft es fünf Spiele, auf die Abonnenten von Extra und Premium künftig verzichten müssen. Dazu gehören:

Die Entfernung der Spiele erfolgt am 15. November 2022, sodass noch einige Tage verbleiben, in denen die Fortschritte abgeschlossen werden können.

Nachschub kommt allerdings regelmäßig hinzu. Erst in dieser Woche wurden die Essential-Spiele für November 2022 freigeschaltet. Die Ankündigung der Neuzugänge für Extra und Premium sollte am kommenden Mittwoch erfolgen, bevor am darauffolgenden Dienstag deren Freischaltung erfolgt und das Prozedere mit den Dezember-Games von vorne beginnt.

PlayStation Plus schlägt seit der Umstellung mit 60 bis 120 Euro pro Jahr zu Buche, wobei der günstigere Preis für die Essential-Mitgliedschaft gilt, die im Grunde dem Feature-Umfang des ursprünglichen PS Plus entspricht. Für rund 100 Euro pro Jahr gibt es Extra mit Hunderten Spielen in der Bibliothek. Premium gewährt zusätzlich einen Zugriff auf Klassiker, Streamings und Trials. Dafür werden 120 Euro pro Jahr fällig.

