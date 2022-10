PS Plus Extra & Premium: Oktober-Neuzugänge zum Download bereit

PS Plus Extra & Premium:

PlayStation Plus-Abonnenten erhalten einen Zugriff auf weitere Spiele, die in den Bibliotheken des Dienstes landeten. Nachdem die „Gratis-Spiele“ der Essential-Stufe schon vor zwei Wochen freigeschaltet wurden, folgten heute die Neuzugänge für Extra und Premium.

Die Auswahl, die in der vergangenen Woche angekündigt wurde, kann sich durchaus sehen lassen und umfasst sowohl Spiele für die PS4 als auch für die PS5. Als Beispiele können mehrere Titel der „Assassin’s Creed“-Reihe genannt werden. Gleiches gilt für Remaster-Versionen von „Yakuza“.

PS Plus-Neuzugänge im Oktober 2022

PS Plus Extra und Premium

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

PS Plus Premium – Klassiker

Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3

Die Einteilung der Remaster-Versionen sorgte nach der Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele für ein wenig Verwunderung. So ist die „Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition“ – das Remaster eines Klassikers – in der Extra-Bibliothek gelistet, während andere überarbeite Neuauflagen ein Teil der Premium-Kategorie sind, die mit der Bereitstellung von Klassikern beworben wird.

Termine für November

Falls diesmal nichts für euch dabei ist, könnten die Neuaufnahmen im November auf euer Interesse stoßen. Zwar wurden die Termine nicht offiziell kommuniziert, doch lassen sie sich vorhersagen.

Sollte Sony bei der bisherigen Planung bleiben, werden die Essential-Spiele voraussichtlich am 26. Oktober 2022 angekündigt und am 1. November 2022 freigeschaltet. Ab dem 8. November 2022 stehen dann die neuen Extra- und Premium-Games fest, bevor es am 15. November zu deren Freischaltung kommt.

