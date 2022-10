PS Plus Oktober 2022: Essential-Spiele im Store freigeschaltet

PlayStation-Spieler mit einer PS Plus-Mitgliedschaft können ab sofort drei weitere Games auf ihre Konsolen laden, ohne einen zusätzlichen Cent dafür bezahlen zu müssen. Es handelt sich um die Essential-Spiele, die in der vergangenen Woche angekündigt wurden und etwa einen Monat lang in Anspruch genommen werden können.

Bei den drei Spielen für PS Plus im Oktober 2022 handelt es sich um „Hot Wheels Unleashed“ für PS4 und PS5, „Injustice 2“ für PS4 und „Superhot“ für PS4. Auch die beiden zuletzt genannten Titel können dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 gespielt werden. Über die nachfolgenden Links gelangt ihr direkt zu den Produkteinträgen und könnt die PS Plus-Neuzugänge in die Bibliothek packen.

PS Plus Essential im Oktober 2022

Hot Wheels Unleashed | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 75

Userscore: 7.6

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Injustice 2 | PS4

Veröffentlicht im Mai 2017

Metascore: 87

Userscore: 8.0

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Superhot | PS4

Veröffentlicht im Juli 2017

Metascore: 83

Userscore: 7.3

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Sobald die PlayStation Plus Essential-Spiele für September 2022 in Anspruch genommen wurden, können sie unter Berücksichtigung einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft uneingeschränkt gespielt werden. Bis zum 1. November 2022 haben Spieler Zeit, die genannten Games für null Euro in ihre persönliche Bibliothek zu packen.

Voraussichtlich in der kommenden Woche werden die PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium angekündigt. Die Freischaltung dürfte am 18. Oktober 2022 erfolgen. Bei diesen Spielen ist es nicht notwendig, sie innerhalb der Monatsfrist in Anspruch zu nehmen. Allerdings wird bei ihnen nicht in allen Fällen ein dauerhafter Zugriff gewährt.

PS Plus im November 2022

Auch die Termine für PS Plus im November 2022 können vorhergesagt werden. Nach wie vor gilt: PlayStation Plus-Spiele der Essential-Stufe werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt, sodass Spieler am 26. Oktober 2022 die Enthüllung erleben können, bevor am 1. November 2022 die Freischaltung erfolgt. Wir werden gesondert darüber berichten.

Im Fall der neuen Spiele für Extra und Premium gab es in den vergangenen Monaten zwei unterschiedliche Szenarien. Mal wurden sie zusammen mit den Essential-Spielen angekündigt, mal zwei Wochen später. Fest scheint aber zu stehen, dass sie immer zwei Wochen nach der Freischaltung der Essential-Spiele in den Bibliotheken landen.

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm wurde in diesem Jahr gestartet. Welche Preise und Features für die einzelnen Stufen gelten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

