PS Plus Oktober 2022: Neuzugänge für PS4 und PS5 enthüllt

Die neusten PS Plus-Spiele für PS4 und PS5 wurden heute enthüllt. Mehrere Neuzugänge sind mit dabei. Sie werden in der kommenden Woche freigeschaltet und können im Anschluss in die persönliche Bibliothek gepackt werden.

Der Oktober steht vor der Tür. Und auch im neuen Monat erhalten PS Plus-User einen Zugriff auf eine Reihe von Spielen, die sie ohne Zusatzkosten auf die Konsolen PS4 und PS5 laden können.

PS Plus im Oktober 2022 umfasst einmal mehr drei Essential-Spiele, auf die Abonnenten aller drei Stufen einen Zugriff erhalten. Dabei handelt es sich um zwei PS4-Games und einen Titel sowohl für PS4 als auch für PS5. Wie immer gilt: Die Spiele für die Last-Gen-Konsole können aufgrund der Abwärtskompatibilität auch auf dem Nachfolgemodell in Angriff genommen werden.

PS Plus im Oktober 2022

Hot Wheels Unleashed | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 75

Userscore: 7.6

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Injustice 2 | PS4

Veröffentlicht im Mai 2017

Metascore: 87

Userscore: 8.0

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Superhot | PS4

Veröffentlicht im Juli 2017

Metascore: 83

Userscore: 7.3

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Auch wenn die PS Plus-Spiele für Oktober 2022 mit der heutigen Ankündigung feststehen, bleibt es dabei: Heruntergeladen werden können sie noch nicht. Denn die Freischaltung der Essential-Neuzugänge erfolgt mit nur wenigen Ausnahmen immer am ersten Dienstag eines neuen Monats, sodass ihr am 4. Oktober 2022 die Augen offenhalten müsst. Die Freischaltung erfolgt in der Regel gegen 11 Uhr. Wir werden in einer gesonderten Meldung darauf aufmerksam machen.

PS Plus Extra und Premium

Doch nicht nur die neuen Spiele für die Essential-Bibliothek werden monatlich zur Verfügung gestellt. Auch Extra und Premium erhalten im Oktober voraussichtlich Nachschub, der zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt wird.

Im Gegensatz zu den Essential-Spielen müssen die Extra- und Premium-Neuzugänge nicht innerhalb eines Monats in Anspruch genommen – also in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt – werden, um sie auch nach dem Oktober nutzen zu können. Sie bleiben länger in den jeweiligen Bibliotheken, allerdings nicht in allen Fällen dauerhaft.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

PlayStation Plus ging in diesem Jahr in das dreistufige Modell über, das sich auch Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Während die erste Stufe dem entspricht, was PlayStation Plus-Kunden seit Jahren gewohnt sind, wurden Extra und Premium um zusätzliche Features und Bibliotheken mit Hunderten Spielen erweitert. Informationen zu den drei Stufen, die unter anderem einen Streamingdienst umfassen, halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren