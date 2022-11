PS Plus Essential: Die November-Spiele können heruntergeladen werden

PS Plus Essential:

Ab sofort lassen sich die drei Spiel für PlayStation Plus Essential herunterladen. Zur Erinnerung haben wir sie im Artikel noch einmal aufgelistet.

Zwischen elf und zwölf Uhr hat Sony die drei November-Spiele für Kunden von PS Plus Essential freigeschaltet. Im Folgenden haben wir noch einmal aufgelistet, welche Titel ihr euch diesen Monat herunterladen dürft.

Eckdaten zu den 3 Essential-Spielen

Nioh 2 (PS5, PS4)

Im März 2020 erschienen

Genre: Action-RPG

Metascore: 85 Punkte

User-Score: 7,9 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Im Oktober 2016 erschienen

Genre: Action-Adventure

Metascore: 73 Punkte

User-Score: 7,7 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Heavenly Bodies (PS5, PS4)

Im Dezember 2021 erschienen

Genre: Puzzlespiel

Metascore: 75 Punkte

User-Score: 7,6 Punkte

Preis im PlayStation Store: 20,99 Euro

Die meisten PlayStation-Spieler freuen sich vor allem auf das herausfordernde Action-RPG „Nioh 2“, das von Team Ninja stammt. Mit einem Metascore von 85 Punkten und 7,9 User-Score -Punkten konnte der Titel sowohl die Presse als auch die Spieler überzeugen.

Bis Anfang Dezember habt ihr die Gelegenheit, euch die Spiele zu sichern. Nachdem die Dezember-Spiele verfügbar sind, verfällt euer Anspruch darauf.

Die nächste Ankündigung erfolgt am 30. November, die Freischaltung am 6. Dezember. An diesen Tagen werden wir euch wie jeden Monat schnellstmöglich informieren, welche Spiele als Nächstes verfügbar sind.

Nächste Woche werden dann die Extra- und Premium-Spiele bekanntgegeben. Die Freischaltung erfolgt wiederum zur Monatsmitte.

