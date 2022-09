Stray: Haustier-Reactions und Spende von Sony für den Tierschutz

Ein PlayStation-Trailer zeigt lustige Reaktionen von Hunden und Katzen auf das tierische Adventure "Stray". Am Ende macht Sony noch auf eine Spende an eine Tierschutzorganisation aufmerksam.

Seit dem 21. September ist die physische Version von „Stray“ im Handel erhältlich. Um den Disk-Release nachträglich zu feiern, lud Sony Interactive Entertainment gestern ein Reaction-Video hoch. Hier schaut ihr unseren tierischen Freunden dabei zu, wie sie auf das Katzenabenteuer reagieren.

Hierfür bat Sony ein paar PlayStation-Spieler darum, die Reaktion ihres Haustiers aufzunehmen und öffentlich zu teilen. Was dabei zusammengekommen ist, zeigt der folgende Trailer:

Weil die PlayStation-Community ihre Liebe für Haustiere ausgedrückt hat, wollte auch Sony seinen Anteil leisten. Deshalb hat das Videospielunternehmen 25.000 Dollar an die American Society for the Prevention of Cruelty to Animals gespendet. Das ist eine gemeinnützige Organisation der Vereinigten Staaten, die sich gegen Tierquälerei einsetzt. Wer sich darüber genauer informieren möchte, kann das auf ihrer Webseite machen.

Weitere Meldungen zu „Stray“:

„Stray“ ist am 19. Juli für PS5, PS4 und PC herausgekommen. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Betrag von 29,99 Euro. Solltet ihr PS Plus Extra abonniert haben, könnt ihr den Download ohne Zusatzkosten vornehmen.

Für die physische Edition zahlt ihr wiederum 39,99 Euro (PS5), während die Last-Gen-Fassung erst ab dem 8. November verfügbar ist. Zudem wird eine exklusive Sonderedition angeboten, die ihr auf iam8bit vorbestellen könnt. Erhalten werdet ihr sie im Laufe des vierten Quartals.

Weitere Meldungen zu Stray.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren