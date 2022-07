Stray: Mysteriöse Sprache wurde entschlüsselt

In "Stray" kommt eine geheime Sprache zum Einsatz, die mittlerweile gar nicht mehr so geheim ist. Die kryptischen Botschaften wurden entschlüsselt.

Das Katzen-Abenteuer „Stray“ kann zwar vergleichsweise zügig durchgespielt werden. Doch werden vermutlich die wenigsten Spieler ein bestimmtes Rätsel gelöst haben, das die kryptischen Botschaften auf Neonschildern, Werbeanzeigen und Computermonitoren entschlüsselt.

Denn diese Texte ergeben tatsächlich einen Sinn, wie Josh Wirtanen von Half-Glass Gaming herausfand. Zwar verwendeten die Entwickler von BlueTwelve ein recht gewöhnliches Alphabet, das auf der englischen Sprache basiert. Doch tauschten sie die Buchstaben gegen eigene Symbole aus.

Ähnlichkeiten und Untertitel lieferten Hinweis

Behilflich bei der Entschlüsselung war es, dass einige der Buchstaben in „Stray“ ihren normalen Gegenstücken ähnlich sind und die Kapitelüberschriften des Spiels mit hilfreichen Untertiteln versehen waren, was Wirtanen einen Ausgangspunkt für seine Entschlüsselungsbemühungen gab.

Schwierigkeiten gab es dennoch, da die Beschreibungen der Kapitel zwar in englischer und spielinterner Sprache vorlagen, aber nicht immer identisch waren, wie Wirtanen verriet: „Das Kapitel mit dem Untertitel The Slums heißt eigentlich Home: The Slums Part One“, so seine Worte. Am Ende konnte er jedoch jedem Symbol einen Buchstaben zuordnen und damit beginnen, die Wörter zu „übersetzen“.

Viele der Botschaften erwiesen sich als weniger überraschend und bedeuten im Grunde das, was man erwarten würde: Ein Laden wurde beispielsweise mit der Bezeichnung „Store“ versehen. Auf einem Getränkeautomaten ist eine Gewinnspielwerbung zu sehen und auf einer Tasche ist schlicht und einfach „best bag“ zu lesen.

Auch eine Zeitungsüberschrift, die „Droids News“ lautet, klingt sehr plausibel, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Zeitung für Droiden handelt. Andere Texte wiederum scheinen recht willkürlich zusammengesetzt worden zu sein und ergeben weniger Sinn.

Auch Modder nahmen sich dem Katzenhit „Stray“ an. Beispielsweise gibt es auf dem PC die Möglichkeit, als Hund, als Garfield oder sogar als CJ aus „GTA San Andreas“ zu spielen. Und auch „Jason!“ ist dabei.

„Stray“ kam in der vergangenen Woche für PlayStation-Konsolen und PC auf den Markt. PlayStation Plus-Abonnenten können den Titel ab der Extra-Stufe ohne Zusatzkosten herunterladen. Mehr zu „Stray“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

