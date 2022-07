Stray: Katzenabenteuer ist anscheinend auch für Haustiere ein Hit

In „Stray“ streunen die Nutzer als Katze durch ein Cyberpunk-Abenteuer. Das scheint nicht nur den Spielern zu gefallen, sondern anscheinend auch deren Haustieren.

Seit dem 19. Juli können die Spieler in „Stray“ in Form einer Katze durch eine dystopische Cyberpunk-Welt streifen. Bereits zum Release stellte sich das Streuner-Abenteuer als großer Erfolg für den Publisher Annapurna Interactive heraus. „Stray“ konnte den bisherigen Rekord an gleichzeitigen Spielern auf Steam locker schlagen.

Wie Videos in den sozialen Medien beweisen, kommt „Stray“ jedoch nicht nur bei den Spielern selbst gut an. Auch die Haustiere der Nutzer rasten regelrecht aus, sobald der pelzige Katzenprotagonist auf dem Bildschirm erscheint.

„Stray“: Von echten Katzen inspiriert

In „Stray“ übernehmen die Spieler die Rolle einer umherstreunenden Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde und sich nun in einer von Robotern bevölkerten Welt wiederfindet. Das Spiel bietet einige von Katzen inspirierte Funktionen. So gibt es etwa einen eigenen Knopf auf dem Controller, mit dem der putzige Streuner miauen kann.

Einige Nutzer haben in den sozialen Medien nun Videos von den Reaktionen ihrer realen Haustiere gepostet. Viele der gezeigten Katzen scheinen das Spielgeschehen von „Stray“ aufmerksam zu verfolgen. Einige von ihnen tatschen gleich auf den Bildschirm, sobald sich das virtuelle Kätzchen bewegt.

Aber nicht nur Katzen scheinen ihren Spaß mit „Stray“ zu haben. Die Spieler zeigen auch viele Videos von Hunden, die es gar nicht fassen können, dass sich da plötzlich eine Katze über den Fernseher bewegt. Ein Hund fängt zum Leidwesen seiner Besitzer an, auf den Bildschirm einzuschlagen, sobald er den Katzenprotagonisten zu Gesicht bekommt.

„Stray“ ist seit dem 19. Juli 2022 erhältlich. Zum Release wurde der Titel in den Katalog von PlayStation Plus Extra oder Premium aufgenommen. Nutzer, die ein Abonnement für diese Dienste besitzen, können das Katzenabenteuer ohne weitere Kosten spielen.

