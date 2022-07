Stray: Bereits ein riesiger Erfolg für Annapurna Interactive

Im Laufe des gestrigen Tages wurde das Cyberpunk-Abenteuer „Stray“, in dem ihr die Kontrolle über eine Katze übernehmt, für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC veröffentlicht. Auch wenn der Publisher Annapurna Interactive noch keine offiziellen Verkaufszahlen mitgeteilt hat, so sprechen die aktuellen Spielerzahlen auf Steam durchaus eine deutliche Sprache.

Wenn man sich die zeitgleich anwesenden Spielerzahlen anschaut, dann ist „Stray“ das bisher mit Abstand erfolgreichste Spiel des Unternehmens. Den bisherigen Launch Day-Rekord hielt „Twelve Minutes“ mit 8.021 gleichzeitig aktiven Spielern, gefolgt von „Outer Wilds“ (7.936), „Neon White“ (3.277) und „Journey“ (1.757). Jedoch konnte „Stray“ bereits 50.555 Spieler erreichen und den Rekord regelrecht pulverisieren.

Zu der Spieleranzahl auf den PlayStation-Konsolen ist hingegen noch nichts bekannt. Da „Stray“ direkt in den Katalog von PlayStation Plus Extra aufgenommen wurde, ist die Chance zumindest recht groß, dass auch auf PlayStation 5 sowie PlayStation 4 zahlreiche Spieler einen Abstecher in das Katzenabenteuer gewagt haben.

Der Kritikerschnitt liegt aktuell bei 84 Punkten, sodass auch ein gutes Spiel versprochen wird, das zumindest einen Blick wert ist. Sobald Annapurna Interactive offizielle Verkaufs- und Spielerzahlen mitteilt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

