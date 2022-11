Final Fantasy XVI: Kürzer als gedacht? Zeitraum der PS5-Exklusivität bekannt

Zu den ersten großen Third-Party-Titeln, die im Jahr 2020 für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XVI“.

Wie im Zuge der Ankündigung bestätigt wurde, haben wir es bei „Final Fantasy XVI“ mit einem Titel zu tun, der zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Nachdem bisher unklar war, wie lange das Rollenspiel ausschließlich auf der PS5 zur Verfügung stehen wird, sorgte ein aktueller PlayStation-Werbeclip diesbezüglich nun für Klarheit.

Laut dem Video beläuft sich die Zeitexklusivität von „Final Fantasy XVI“ auf der PlayStation 5 auf eine Dauer von sechs Monaten. Verglichen mit „Forspoken“, bei dem sich Sony Interactive Entertainment auf den Konsolen eine zweijährige Zeitexklusivität sicherte, ein sicherlich überschaubarer Zeitraum.

Square Enix verspricht ein umfangreiches Rollenspiel-Abenteuer

In den vergangenen Tagen nannten die kreativen Köpfe hinter „Final Fantasy XVI“ diverse neue Details zum Rollenspiel und wiesen unter anderem darauf hin, dass Spieler und Spielerinnen, die lediglich die Kampagne abschließen möchten, etwa 40 Spielstunden einplanen sollten. Wer hingegen die optionalen Aufgaben meistern und alle Geheimnisse entdecken möchte, wird laut Produzent Naoki Yoshida rund 70 Stunden beschäftigt sein.

Da „Final Fantasy XVI“ einen „New Game Plus“-Modus bieten wird, seid ihr übrigens nicht dazu gezwungen, alle Missionen in einem Durchlauf zu beenden. Weiter wurde in den vergangenen Tagen bestätigt, dass sich das Rollenspiel mit großen Schritten seiner Fertigstellung nähert. Daher sei noch in diesem Jahr mit der Enthüllung des finalen Releasetermins zu rechnen.

„Final Fantasy XVI“ erscheint 2023 zeitexklusiv für die PlayStation 5. Eine umfangreiche Demo, die vor dem Release des Rollenspiels veröffentlicht wird, wird interessierten Spielern und Spielerinnen vor dem Kauf die Möglichkeit bieten, das Fantasy-Abenteuer zunächst anzuspielen.

