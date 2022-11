Forspoken: Deep Dive lässt euch Athia näher erkunden

Sony PlayStation veröffentlichte heute den dritten Deep Dive, der die Erkundung der Spielwelt in den Mittelpunkt stellt.

Was Frey in Athia alles unternehmen kann, erfahrt ihr im heute veröffentlichten Deep-Dive-Video. Verschiedene Aktivitäten und Unternehmungen warten auf die junge New Yorkerin.

Überall in der Spielwelt sind Denkmäler verteilt, die zu den korrupten Tantas gehören. Wenn Frey eines bereinigt, erhöhen sich ihre Werte ein wenig.

Danach sehen wir die Flashbacks, wobei es sich um wiederholbare Herausforderungen handelt. Absolviert ihr eine davon, gibt’s als Belohnung erhöhte Werte oder Materialien. Und dann wären da noch die Zauberei-Herausforderungen, durch die der Spieler seine Zauber verstärkt.

Im Anschluss werden die Quellen des Segens gezeigt. Hier kann Frey neue Fähigkeiten erlernen.

Eine wichtige Rolle spielt der Handel. Auf ihrer Reise kann die Protagonistin beispielsweise antike Coins finden, die besonders wertvoll sind. In bestimmten Shops lassen sich diese Sammlerstücke gegen nützliche Items eintauschen.

Unterirdische Labyrinthe enthalten hochwertige Beute

Unter der Erde befinden sich mehrere verschlossene Labyrinthe. Diese geheimnisvollen Dungeons zu erkunden ist höchst gefährlich, aber auch belohnend. Hier kann Frey nämlich hochwertige Ausrüstungsteile ergattern.

Wenn Frey mal erschöpft ist, kann sie eine Runde Partha spielen. Das ist ein Minigame, das ihr im Erfolgsfall einen zeitlich begrenzten Kampf-Boost beschert.

Weil die Spielwelt optisch viel zu bieten hat, enthält sie an verschiedenen Stellen Foto-Spots. Schießt hier ein ansehnliches Foto und zeigt sie den Kindern in den Siedlungen.

Nicht nur feindselige Kreaturen lauern im verdorbenen Land, sondern auch die sogenannten Tantas. Um euch mit ihnen anzufreunden, muss aber erst eine Herausforderung gemeistert werden.

Zum Schluss bekommen wir noch die Kampf-Herausforderungen zu Gesicht. Hier muss es Frey mit mutierten, grausamen Biestern aufnehmen. Sie sind riesengroß und zwingen den Spieler dazu, all seine gelernten Fähigkeiten einzusetzen.

Die anderen beiden Deep Dives:

„Forspoken“ kommt am 24. Januar 2023 für PS5 und PC auf den Markt.

