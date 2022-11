US-Charts: Die PS5 und Modern Warfare 2 dominierten im Oktober

Zum Start in die neue Woche veröffentlichten die Marktforscher der NPD Group diverse interessante Statistiken zum US-Verkaufsmonat Oktober 2022. Im vergangenen Monaten dominierten demnach sowohl die PlayStation 5 als auch der Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 2".

Im Oktober 2022 das meistverkaufte Spiel in den USA: "Call of Duty: Modern Warfare 2".

Den Start in die neue Woche versüßten uns die Verantwortlichen der NPD Group mit diversen interessanten Statistiken zur Entwicklung des US-Konsolenmarkts im Oktober 2022.

Die wohl interessanteste Information vorweg: Sowohl hinsichtlich der verkauften Einheiten als auch beim mit dem Verkauf der Konsolen generierten Umsatz sicherte sich die PlayStation 5 im vergangenen Monat die Spitze der US-amerikanischen Hardware-Charts. Es folgen die Xbox Series X beziehungsweise die Xbox Series S auf dem zweiten und Nintendos Switch auf dem dritten Platz. Unter dem Strich wurden im Oktober 2022 mit dem Verkauf von Konsolen-Hardware Umsätze in Höhe von 424 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat entsprich dies einem Rückgang von zehn Prozent. Um acht Prozent hingegen sank der mit Videospiel-Accessoires generierte Umsatz, der im Oktober 2022 bei 148 Millionen US-Dollar lag.

Modern Warfare 2 auf Erfolgskurs

Im Vergleich mit dem Oktober 2021 ein wenig zulegen konnte der mit Videogame-Content generierte Umsatz, der im vergangenen Monat um zwei Prozent von 3,642 Milliarden US-Dollar auf 3,7 Milliarden US-Dollar anstieg. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an dieser Entwicklung dürfte der erfolgreiche Start von Infinity Wards Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gehabt haben, der laut der NPD Group alle Erwartungen übertraf.

Genaue Zahlen nannten die Marktforscher zwar nicht, wiesen allerdings darauf hin, dass sich „Call of Duty: Modern Warfare 2“ bereits in den ersten drei Tagen nach der US-Markteinführung den zweiten Platz der meistverkauften Spiele des Jahres 2022 sicherte – hinter From Softwares Rollenspiel „Elden Ring“.

Ein weiterer Neueinsteiger findet sich mit „Gotham Knights“ auf dem zweiten Platz ein. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass das düstere Action-Rollenspiel lediglich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erschien, während „Call of Duty: Modern Warfare“ darüber hinaus noch für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde.

Anbei die Top 20 des US-Monats Oktober 2022.

