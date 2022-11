Call of Duty auf PlayStation: Phil Spencer würde eine längerfristige Verpflichtung eingehen

Microsofts Phil Spencer ist in Bezug auf die "Call of Duty"-Reihe zu Zugeständnissen bereit und würde eine längerfristige Verpflichtung, die eine Veröffentlichung auf PlayStation-Konsolen vorsieht, eingehen.

Während die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft weiterhin Gegenstand einer Prüfung durch verschiedene Regulierungsbehörden ist, scheint es, dass die Zukunft der „Call of Duty“-Reihe auf den PlayStation-Konsolen in einer vertraglichen Vereinbarung gesichert werden könnte. Der Xbox-Chef Phil Spencer würde eine längerfristige Verpflichtung nicht ablehnen, sofern sie nicht „für immer“ ist.

„Die Vorstellung, dass wir einen Vertrag schreiben würden, in dem für immer vorkommt, halte ich für ein wenig albern“, so Spencer. „Aber eine längerfristige Verpflichtung einzugehen, mit der Sony einverstanden wäre, mit der die Regulierungsbehörden einverstanden wären, damit habe ich überhaupt kein Problem“.

Das wäre ein deutliches und vor allem ein bindendes Zugeständnis, das „Call of Duy“ zumindest für eine bestimmte Zeit auf den PlayStation-Konsolen halten würde.

Zeitlich eingrenzen wollte Spencer die „längerfristige Verpflichtung“ nicht. Allerdings deutete er an, dass die Nachfrage der Spieler und vermutlich auch die Wirtschaftlichkeit diesen Zeitraum definieren würden.

„Wir glauben, dass Call of Duty so lange auf der PlayStation bleiben wird, wie die Spieler Call of Duty auf der PlayStation spielen wollen. Und das ist keine Wettbewerbsdrohung gegen PlayStation, das ist nur eine pragmatische Betrachtungsweise“, heißt es in der weiteren Erklärung des Xbox-Oberhauptes.

Keine Game Pass- oder Streaming-Tricks

Auf Nachfrage betonte Spencer, dass sein Vorschlag keine Tricks und dergleichen enthält und PlayStation-Spieler keine Streaming-Version von „Call of Duty“ befürchten müssen.

„Wenn sie eine Streaming-Version von Call of Duty wollen, können wir das auch tun, so wie wir es auf unseren eigenen Konsolen tun“, so Spencer, der allerdings explizit von einer nativen Verfügbarkeit von „Call of Duty“ auf den PlayStation-Konsolen sprach.

Und weiter: „Es ist das Call of Duty Modern Warfare 2, das auf der PlayStation großartig läuft, das auf der Xbox großartig läuft, das nächste Spiel, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste… nativ, auf der Plattform, ohne Game Pass abonnieren zu müssen.“

Damit wäre das Jahrzehnt nahezu abgedeckt, wenn man Spencers Aussage wörtlich nehmen kann. Letztendlich möchten die Redmonder „Call of Duty“ weiter auf der PlayStation ausliefern, ohne dass später irgendwelche Auswege gefunden werden. Da die Shooter-Reihe auf den Konsolen von Sony besonders stark ist, dürften auch wirtschaftliche Interessen ausschlaggebend sein.

Ob die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wie beabsichtigt abgeschlossen werden kann, erfahren wir in den kommenden Monaten. Nach wie vor wird der Deal von mehreren Wettbewerbsbehörden untersucht. Skepsis breitet sich allerdings bei den Anlegern aus, die ihre Anteile an Activision Blizzard in den vergangenen drei Monaten vermehrt aussortierten und den Kurs nach unten drückten.

