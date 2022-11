Activision Blizzard: EU Kommission reagiert auf angebliche Voreingenommenheit

Die Europäische Kommission musste sich in der vergangenen Woche mit dem Vorwurf der Voreingenommenheit auseinandersetzen, nachdem ein Mitarbeiter einer nicht am Vorgang beteiligten Abteilung in einem persönlichen Tweet auf die Prüfung der Übernahme reagierte.

Ricardo Cardoso, der stellvertretende Leiter des Referats Interinstitutionelles & Outreach, betonte vor einigen Tagen auf Twitter, dass die „Kommission daran arbeitet, sicherzustellen, dass Spieler Call of Duty auch auf anderen Konsolen (einschließlich meiner Playstation) spielen können“.

Diese Aussage stieß bei einigen Spielern wegen einer angeblichen Voreingenommenheit der Behörde auf Kritik, zumal Microsoft wiederholt betont hatte, dass „Call of Duty“ auch nach einer erfolgten Übernahme auf der PlayStation bleiben wird.

Keine Beteiligung an der Prüfung

In einer Stellungnahme gegenüber Tweakdown verwies die Europäische Kommission noch einmal darauf, dass Cardoso in keiner Weise in den Prozess eingebunden ist und sein Tweet seine persönliche Sicht auf die Dinge widerspiegelt.

„Herr Cardoso arbeitet in der Generaldirektion für den Binnenmarkt und nicht in der Generaldirektion für Wettbewerb“, heißt es in der Erklärung.„Herr Cardoso ist nicht an der Bewertung dieser Transaktion beteiligt. Außerdem twittert er, wie in seinem Twitter-Profil eindeutig angegeben, in seiner persönlichen Eigenschaft“.

Auch Cardoso hatte seinen Tweet im Vorfeld richtig eingeordnet: „Zur Klarstellung: Ich bin nicht an der Bewertung der Fusion beteiligt und arbeite nicht einmal in der Abteilung, die sich mit Fusionen befasst. Wie aus meinem Profil hervorgeht, sind meine Kommentare persönlich und stellen keine Stellungnahme der Kommission dar, deren Entscheidung auf der Grundlage der Fakten und des Gesetzes getroffen wird.“

Zudem hatten einige Fans Probleme mit der Formulierung „meine PlayStation“. Hierbei scheint sich Cardoso allerdings auf eine der Konsolen, die er besitzt, und nicht auf eine bestimmte Zugehörigkeit zu beziehen.

Die Europäische Kommission ging vor zwei Wochen in eine tiefergreifendere Prüfung über, in der die Auswirkungen der geplanten Übernahme auf den Markt ausgiebiger geprüft werden. Zwar versicherte Microsoft, dass die „Call of Duty“-Marke langfristig auf den PlayStation-Konsolen bleiben soll. Doch zeigte schon die Übernahme von Bethesda, dass das Unternehmen vorrangig auf exklusive Inhalte für die Xbox abzielt.

„Die Kommission befürchtet, dass die geplante Übernahme den Wettbewerb auf den Märkten für den Vertrieb von Videospielen für Konsolen und PCs sowie für PC-Betriebssysteme beeinträchtigen könnte“, so die Kommission zur Begründung der umfangreicheren Untersuchung.

Während zuletzt recht wackelige Gerüchte und Spekulationen die Runde machten, in denen davon die Rede war, dass der Deal platzen könnte, werden die Anleger zunehmend nervös. Der Kurs sank von knapp über 80 Euro im August auf aktuell knapp über 71 Euro pro Aktie. Microsofts Gebot liegt hingegen bei 95 Dollar, was beim aktuellen Kurs etwa 92 Euro entspricht.

