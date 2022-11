Activision Blizzard x Microsoft: Bobby Kotick und Strauß Zelnick äußern sich zur Übernahme

Während die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in der Schwebe ist, richtet sich der Activision-CEO Bobby Kottick in einem offenen Schreiben an die Belegschaft. Auch der Take-Two CEO Strauss Zelnick gab eine Stellungnahme ab und behauptet, dass nur ein Unternehmen ein Problem mit der Übernahme hätte.

Microsoft möchte Activision Blizzard für knapp 69 Milliarden Dollar kaufen. Es ist ein Deal, der von verschiedenen Aufsichtsbehörden intensiv untersucht wird. Im Laufe des Vormittags berichteten wir bereits, dass die Prüfung der Europäischen Union in eine neue Phase überging.

Während der Aktienkurs von Activision Blizzard seit einigen Wochen sinkt, was deutlich macht, dass die Anleger zunehmend skeptisch werden und befürchten, dass die Übernahme nicht zustande kommt, möchte die New York Post von Quellen erfahren haben, dass der Deal tatsächlich platzen könnte.

Zwischenzeitlich meldete sich der Activision-CEO Bobby Kottick zu Wort und und hob in einem offenen Schreiben an die Belegschaft noch einmal die Vorteile der Übernahme hervor. Laut seiner Aussage würde die Akquisition dabei helfen, genügend Talente für kommende Entwicklungen zu finden.

„Wir standen und stehen in einem harten Wettbewerb, um die Talente zu gewinnen und zu halten, die wir brauchen, um Inhalte zu schaffen, die den Ansprüchen unseres wachsenden Publikums gerecht werden. Die Zugehörigkeit zu Microsoft wird uns dabei helfen, unsere Ambitionen besser zu verwirklichen und die hohen Ansprüche unseres Publikums zu erfüllen“, so Kotick.

Related Posts

Er sei sich im Klaren darüber, dass eine Übernahme dieser Größenordnung ein langer Prozess ist. Und Activision Blizzard möchte weiterhin kooperativ mit den Regulierungsbehörden in den Ländern zusammenarbeiten.

„Da so viele große globale Unternehmen auf der ganzen Welt in der fast 200 Milliarden Dollar schweren Spielebranche konkurrieren, ist es verständlich, dass die Regulierungsbehörden versuchen, das Spielegeschäft besser zu verstehen“, so der CEO weiter.

Letztendlich scheint Kotick zuversichtlich zu sein, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft tatsächlich zustande kommt und „im laufenden Geschäftsjahr von Microsoft, das im Juni 2023 endet“, abgeschlossen sein wird.

Das komplette Statement von Kotick ist auf der offiziellen Webseite von Activision hinterlegt.

Nur ein großes Unternehmen hat ein Problem mit der Übernahme

An anderer Stelle meldete sich der Take-Two CEO Strauss Zelnick zur geplanten Übernahme zu Wort und betonte noch einmal, dass der Deal laut seiner Einschätzung keinen signifikanten Einfluss auf die Spielebranche hätte.

Nur ein Unternehmen hätte ein Problem damit: „Nun, es gibt ein großes Unternehmen, das das tut, aber abgesehen davon, nein“, so Zelnick auf Nachfrage gegenüber CNBC. „Im Allgemeinen glaube ich nicht, dass die Leute besonders besorgt sind, weil es ein fragmentiertes Geschäft bleibt. Wir glauben nicht, dass die Wettbewerbslandschaft im Falle eines Zusammenschlusses wesentlich beeinflusst wird.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Das „große Unternehmen“ nannte Zelnick nicht beim Namen, aber es dürfte kaum jemand Zweifel daran haben, dass Sony gemeint ist. Der PS5-Hersteller befürchtet weiterhin, dass „Call of Duty“-Spiele irgendwann nicht mehr für PlayStation-Konsolen veröffentlicht werden.

Doch auch Zelnick scheint skeptischer zu werden, was den Abschluss der Übernahme betrifft. „Es ist schwer zu sagen, was zu diesem Zeitpunkt passieren wird“, so Zelnick zu diesem Thema. „Wenn Sie mich bei der ersten Ankündigung gefragt hätten, hätte ich gesagt, dass ich eine 90-prozentige Chance sehe, dass es genehmigt wird. Es sieht so aus, als ob es weniger als das ist.“

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren