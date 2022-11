Final Fantasy XIV: Update 6.3 „Gods Revel, Lands Tremble“ & Patch 6.35 angekündigt

Im Rahmen des aktuellen Produzentenbriefs nannten die Entwickler von Square Enix weitere Details zu den Inhalten, mit denen Spieler und Spielerinnen des Online-Rollenspiels „Final Fantasy XIV“ in den nächsten Monaten bedacht werden sollen.

Zum einen kündigte das Team rund um Naoki Yoshida das Update 6.3 an, das nach dem aktuellen Stand der Dinge im Januar 2023 veröffentlicht wird. Versprochen werden hier Anpassungen an den Jobs, Ergänzungen zu den Privaten Unterkünften und Optimierungen an der allgemeinen Spielbalance. Zu den weiteren Inhalten gehören neue Hauptszenario-Quests für die Geschichte des Kriegers des Lichts sowie Nebengeschichten-Quests für Tartarus Grand Endeavour. Eine neue Trial für acht Spieler – verfügbar in Normal und Extreme – befindet sich ebenfalls in Arbeit. Weitere Details zum Update 6.3 werden laut Entwicklerangaben in den nächsten Wochen folgen.

Des Weiteren wurden erste Informationen zum Patch 6.35 genannt, der unter anderem für die Schaffung neuer Wohnbezirke in bestehenden Wohngebieten sorgen und zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen wird. Anbei die offizielle Übersicht über die weiteren geplanten Inhalte.

Patch 6.35: Die geplanten Inhalte des Updates (Auszug)

Updates für das Inselparadies – Diverse Spielverbesserungen, neue Ränge, Feldfrüchte, Tiere und mehr…

Diverse Spielverbesserungen, neue Ränge, Feldfrüchte, Tiere und mehr… Neue Aufträge der Stammesvölker: Die Loporrit – Neue tägliche Aufträge für Handwerker.

Neue tägliche Aufträge für Handwerker. Tiefes Gewölbe: Eureka Orthos – Der sehnlichst erwartete Nachfolger zu „Palast der Toten“ und „Himmelssäule“.

Der sehnlichst erwartete Nachfolger zu „Palast der Toten“ und „Himmelssäule“. Hildibrands Fälle

Updates für Manderville-Waffen

Related Posts

Weitere Informationen zu den kommenden Inhalten werden laut Square Enix in den nächsten Wochen über die offizielle Website zur Verfügung gestellt.

„Final Fantasy XIV“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Square Enix

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren