Dead Space Remake: Entwickler sprechen über die Neugestaltung der USG Ishimura

In der neuesten Episode des hauseigenen Entwickler-Blogs sprachen die Motive Studios ein weiteres Mal über die Arbeiten am Remake von "Dead Space". Dieses Mal drehte sich alles um die Neugestaltung der USG Ishimura, bei der gleich mehrere Ziele verfolgt wurden.

In dieser Woche stellten die Motive Studios die nächste Episode ihres Entwickler-Blogs bereit, in der uns ein Blick hinter die Kulissen des „Dead Space“-Remakes ermöglicht wird.

Dieses Mal dreht sich alles um die USG Ishimura, die für das Remake in bestimmten Bereichen angepasst beziehungsweise neu gestaltet werden musste. Laut Associate-Art-Director Roy Tuazon handelt es sich bei der USG Ishimura um einen ikonischen Schauplatz, der intern mit der Nostromo aus den „Alien“-Filmen verglichen wird. Auch wenn „Dead Space“ im Zuge des Remakes umfangreich modernisiert wird, ging es den Motive Studios darum, das grundlegende Layout der USG Ishimura so gut wie möglich beizubehalten.

Laut den Entwicklern handelt es sich nämlich um ein Raumschiff, „das mit seiner bedrückenden Atmosphäre und den engen Korridore wie ein eigener Charakter erscheint“.

Alte Layout-Daten erleichterten die Arbeit

Wie Lead-Level-Designerin Catherine Stewart ergänzte, lagen den Motive Studios die Layout-Daten der USG Ishimura aus dem originalen „Dead Space“ (2008) vor, was die Arbeiten am Remake spürbar erleichterte. Stewart dazu: „Wir hatten zudem das Glück, über die Layout-Daten des originalen Spiels zu verfügen. Auch wenn diese nur in einem veralteten Format vorlagen. Einer unserer Designer hat so viele Daten gerettet, wie er nur konnte, damit wir diese komplett gehackten Assets als ersten Bezugspunkt in das Spiel einfügen konnten.“

Eine der kreativen Herausforderungen bestand laut Associate-Art-Director Roy Tuazon darin, die älteren Layout-Daten in den physischen Raum der modernisierten Ishimura einzufügen, da einige Räume verschoben und sogar komplett neue Korridore erschaffen werden mussten. Ein Schritt, mit dem laut Tuazon dafür gesorgt wird, dass sich das Level-Designer moderner und natürlicher anfühlt. Zudem werde Platz für neue Elemente wie die zusätzlichen Zero-G-Erlebnisse geschaffen.

Den kompletten und recht umfangreichen Blog-Eintrag findet ihr in deutscher Sprache auf der offiziellen Website. Das Remake zu „Dead Space“ erscheint am 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

