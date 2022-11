Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta-Erweiterung mit Trailer angekündigt

Frontier Developments veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms die „Jurassic World Evolution 2“-Erweiterung „Dominion Malta“. Das Erweiterungspaket erscheint am 8. Dezember 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Der DLC-Preis liegt bei 19,99 Euro. Unterhalb dieser Zeilen werden die Inhalte in einem Trailer vorgestellt.

Setzt ein Frachtschiff ein

Die Erweiterung „Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta“ basiert auf den Ereignissen des Films „Jurassic World Dominion“ und konfrontiert die Spieler mit der Aufgabe, ein neues Projekt auf Malta zu leiten. An der Seite von Cabot Finch und anderen Charakteren wie Kayla Watts, Soyona Santos, Barry Sembène und Lewis Dodgson agieren die Spieler an drei Orten am Mittelmeer.

Im Spielverlauf können weitere Forschungen und Möglichkeiten freigeschaltet werden, darunter die Aufrüstung von Brutanlagen, zusätzliche Standorte und mehr. Zudem sind Spieler in „Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta“ in der Lage, zwischen den Inseln zu wechseln, um ihre Dinosaurieranlagen zu verwalten und neue Funktionen wie das Frachtschiff zu nutzen, um Arten zwischen den Inseln zu transportieren.

„Die brandneue Dinosaurier-Börse ermöglicht es den Spielern außerdem, weitere Arten, Eier und sogar Genome zu erwerben, um ein profitables Netzwerk von Parks zu bilden und zu erweitern“, so die Entwickler.

Neben einer Kampagne umfasst der DLC auch mehrere prähistorische Spezies, die laut Hersteller zum ersten Mal ihren Weg in das Spiel finden, darunter der Atrociraptor, der Oviraptor, der Moros Intrepidus und der Lystrosaurus. Obendrauf gibt es allerlei Skins, die „authentisch für Jurassic World Dominion sind“.

Der DLC wird zusammen mit einem kostenlosen Update veröffentlicht, das Spielern neue Features bietet, darunter Angriffs- und Fressverhalten für kleinere Spezies, eine Auswahl neuer Haut- und Musterfarben für ausgewählte Dinosauriervarianten und eine Reihe von „Quality of life“-Updates. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zu „Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta“ anschauen:

