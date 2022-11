Mato Anomalies: Termin und neuer Trailer enthüllt

Das Mystery-RPG „Mato Anomalies“ wird am 20. März 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht, wie der Publisher Prime Matter und der Entwickler Arrowiz bekanntgaben. Gekauft werden kann der Titel zum Budgetpreis von 39,99 Euro. Unterhalb dieser Zeilen steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

„Mato Anomalies“ versteht sich als ein rundenbasiertes RPG, das die Spieler auf eine Reise durch Mato schickt. Es ist eine neo-futuristische Version des alten Shanghai. Spieler übernehmen die Kontrolle über die beiden Protagonisten Doe und Gram, um seltsame Anomalien in der Stadt zu untersuchen.

Geschichte über Pflicht, Hoffnung und Gerechtigkeit

Zudem können sich Spieler in die Risse wagen, um „dämonische Abscheulichkeiten“ zu bekämpfen, die den Untergang der Stadt herbeiführen wollen. „Schließe dich mit ungewöhnlichen Gefährten zusammen und lüfte die dunklen Geheimnisse in dieser Geschichte über Pflicht, Hoffnung und Gerechtigkeit“, so die Macher.

Ebenfalls wird ein „einzigartiges und herausforderndes Kampferlebnis“ versprochen, das durch die gemeinsame Gesundheit aller Teammitglieder, die Ausrüstungsmatrix und das Dual-Talent-System hervorgehoben wird.

„In der Rolle von Detective Doe müssen sich die Spieler durch Mato kämpfen – eine neo-futuristische Megalopolis im Orient – und dabei seltsame Vorfälle in der Stadt untersuchen und Geheimnisse aufdecken. Auf diesem Weg begegnet man auch vielen neuen Freunden, die einen unterstützen“, heißt es weiter.

Franzi konnte sich bereits mit „Mato Anomalies“ befassen und schildert ihre Eindrücke in einem Vorschaubericht, den ihr euch hier anschauen könnt. Nachfolgend ist der neue Trailer eingebettet:

