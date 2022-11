Two Point Campus: Erste Erweiterung „Space Academy“ schickt euch ins All

Schon einmal Lust auf den Aufbau einer Weltraumuniversität gehabt? Ja? Dann seid ihr bei der kommenden "Space Academy"-Erweiterung von "Two Point Campus" genau richtig. Dort werdet ihr in Kürze in die Weiten des Weltalls vordringen.

Die Management-Simulation „Two Point Campus“ wird in Kürze eine erste größere Erweiterung erhalten. Wie SEGA und Two Point Studios bekanntgegeben haben, wird „Space Academy“ am 6. Dezember 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One sowie am 12. Dezember 2022 für die Nintendo Switch erscheinen. Der Preis wird bei 9,99 Euro liegen.

Zieht die Captain Kirks der Zukunft heran!

Damit bekommen die Spieler eine Reihe neuer Funktionen geboten, die auch drei stellare Campus-Standorte, sechs Schüler-Archetypen, sechs weit entfernte Kurse und Klassenzimmer und mehr mit sich bringen. Die außerirdischen Abenteuer beginnen in Universe City. Dort muss man das stillgelegte Raumfahrtprogramm von Two Point County neu aufbauen und zu altem Ruhm zurückführen.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „In neuen Klassenzimmern wie dem Kommandoraum lernen Ihre Schüler, Phaser auf Betäubung zu stellen, während es im Kampfraum heiß hergeht und die Schüler sich mit Energiestäben duellieren können. Du musst Talente von Weltklasse anlocken, um deinen Campus nicht nur mit angehenden Astronauten und Weltraumrittern zu füllen, sondern auch mit außerirdischen Studenten, die nach dem verbotenen Wissen der Galaxis dürsten… wie zum Beispiel, wie man Käsegummis herstellt.“

Und selbstverständlich werden weitere aberwitzige Ideen im Stile von „Two Point Campus“ auf die Spieler warten. Freut euch auf eine Sci-fi-Convention, den kosmischen König des Rock ’n‘ Roll und weitere Dinge, die ihr ausschließlich mit „Space Academy“ zu Gesicht bekommen werdet.

Weitere Meldungen zu Two Point Campus:

Hier sind bereits einige Videos, die uns einen Blick auf die Erweiterung gewähren:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Two Point Campus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren