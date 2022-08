Two Point Campus: Launch-Trailer und erste Testwertungen

Two Point Campus:

"Two Point Campus" steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Zuvor könnt ihr euch den Launch-Trailer anschauen und einen Blick auf die ersten Testwertungen werfen.

Sega macht mit einem Launch-Trailer auf die bevorstehende Veröffentlichung von „Two Point Campus“ aufmerksam. Erfolgen wird sie hierzulande am 9. August 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC.

Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde „Two Point Campus“ ersten Tests unterzogen. Der PS5-Version sind auf Metacritic momentan sieben Reviews zugeordnet, die für einen Metascore von 83 sorgten. Weitere Veröffentlichungen von Tests könnten noch einmal zu Score-Verschiebungen führen.

Ausschnitte aus drei Fazits der internationalen Presse lest ihr nachfolgend:

Gamespew: „Two Point Campus erfindet das Rad vielleicht nicht neu, aber es ist ein Spiel, das genau weiß, was es ist und wer sein Publikum ist – und es trifft den Nagel auf den Kopf. Die bewährte Formel von Two Point funktioniert in einer Universitätsumgebung wie Magie, und die Freiheit, die es den Spielern gibt, den Campus ihrer Träume zu gestalten, ist unübertroffen.“

Hobby Consolas: „Wir haben Two Point Campus geliebt. Es ist ein großartiges Spiel für Veteranen und Neulinge im Tycoon-Genre und hat einen tollen Sinn für Humor. Die Steuerung (mit Gamepad) braucht etwas Übung.“

Push Square: „Es ist die perfekte Management-Simulation für Neueinsteiger, Kinder oder sogar Fans des Genres, die einfach nur eine Abwechslung zwischen anspruchsvolleren Titeln suchen. Es ist die Art von Spiel, die man an einem Sonntagnachmittag spielt, noch im Pyjama, mit einer Hand, weil man in der anderen ein Cornetto hat.“

Testwertungen in der Übersicht:

PSX Brasil – 94

Gfinity – 90

GameSpew – 90

Metro Game Central – 80

Press Start Australia – 80

Hobby Consolas – 80

Push Square – 70

In „Two Point Campus“ können Spieler die perfekte Universität errichten und dabei zuschauen, ob alles im Jahresverlauf funktioniert oder zusammenbricht. Zugleich gilt es, mit den Studenten eine Beziehung aufzubauen, sodass der Campus in den Sommerferien angepasst werden kann und neue Kurse entstehen.

Allzu tief müssen Interessenten für „Two Point Campus“ nicht in die Tasche greifen. Nur 39,99 Euro werden bei Händlern wie Amazon verlangt. Für diesen Preis bekommt ihr beispielsweise die PS5-Version von „Two Point Campus“.

