Grime: Colors of Rot-Update, Verbesserungen und Releasetermine für PS4 & PS5 bestätigt

Nach der Veröffentlichung für den PC im letzten Jahr wurden nun auch die Konsolen-Versionen des düsteren Metroidvania "Grime" mit einem Releasetermin versehen. Darüber hinaus wurden das "Colors of Rot"-Update und diverse Verbesserungen für die Konsolen bestätigt.

Nach dem PC-Release im Sommer des vergangenen Jahres konzentrierten sich die Indie-Entwickler von Clover Bite zuletzt auf die Arbeiten an der Konsolen-Portierung von „Grime“.

Wie das Studio heute bekannt gab, wird „Grime“ am 15. Dezember 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Eine Umsetzung für Nintendos Switch befindet sich ebenfalls in Entwicklung, wird laut Clover Bite allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Begleitet wurde die Enthüllung des Releasetermins für die Konsolen von einem passenden Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

Diese Verbesserungen warten auf den Konsolen

Im Zuge der Konsolen-Portierung bekommt „Grime“ laut Entwicklerangaben diverse Anpassungen und Verbesserungen spendiert – darunter eine auf die Gaming-Controller zugeschnittene Steuerung. Hinzukommen eine optimierte Performance, Quality-of-Life-Verbesserungen sowie ein neuer Modus, der es euch ermöglicht, nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne gegen überarbeitete Endgame-Versionen der Bosse anzutreten.

Pünktlich zum Release der Konsolen-Versionen am 15. Dezember 2022 wird auch das „Colors of Rot“ genannte Update zur Verfügung stehen, das kostenlos angeboten wird. Das Gratis-Update erweitert „Grime“ durch ein Areal mit knackigen Herausforderungen, das es mit neuen Eigenschaften, Fähigkeiten, Feinden und Waffen zu erkunden gilt.

Ebenfalls versprochen werden weitere NPC-Interaktionen, Erfolge, Musik, Zwischensequenzen und Bosse.

